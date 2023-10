Vysokoškolský odborový svaz vyhlásil na 17. října výstražnou stávku

Praha - Vysokoškolský odborový svaz (VOS) vyhlásil na úterý 17. října celostátní hodinovou výstražnou stávku, která se bude konat od 14:00 do 15:00. Cílem je prosazení požadavku na navýšení částky určené na financování vysokého školství v Česku. Odboráři to dnes uvedli na svém webu. Akademici z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) a některých fakult Univerzity Karlovy (UK) - filozofické, evangelické teologické a humanitních studií - však budou stávkovat celý den, řekli dnes ČTK zástupci iniciativy Hodina pravdy, která sdružuje vyučující a studenty humanitních a společenských oborů.

"Výbor Vysokoškolského odborového svazu vyhlašuje celostátní hodinovou výstražnou stávku za účelem prosazení požadavku na navýšení částky určené na financování vysokého školství v ČR včetně mezd zaměstnanců vysokých škol v rámci rozpočtu MŠMT. Výbor Vysokoškolského odborového svazu vyzývá všechny pracovníky vysokých škol, aby se do stávky zapojili," stojí na webu odborové organizace.

Kvůli nízkým výdělkům akademici v některých městech protestovali už na jaře. V uskupení Hodina pravdy je zapojeno 13 fakult z devíti univerzit v Česku, z toho osm je filozofických fakult. V březnu se protestů zúčastnily nižší tisíce lidí.

"Na FF UP a Filozofické fakultě UK (FF UK) , Evangelické teologické fakultě UK a na Fakultě humanitních studií UK se bude konat celodenní stávka," řekl ČTK za iniciativu Hodina pravdy akademik z FF UK Ondřej Švec. Předpokládáme, že hodinová stávka vyhlášená Vysokoškolským odborovým svazem bude reflektována i na dalších univerzitách, dodal.

Stávku podpořila rovněž odborová rada UK. "Koordinační odborová rada (...) vyzývá zaměstnance všech fakult a organizačních složek UK, aby se k této stávce připojili," usnesli se dnes její členové. Zda bude mít stávka podporu i od vedení univerzit, dnes rektor UP Martin Procházka a rektorka UK Milena Králíčková na dotaz ČTK nedokázali odpovědět. Uvedli, že se o tom, jak se ke stávce vedení univerzit postaví, rozhodne v příštím týdnu po jednání jejich kolegia rektorů. "Musím se poradit ještě se svými kolegy, ale předpokládám, že ve vedení minimálně vyjádříme pochopení," sdělila ČTK Králíčková.

Rozpočet školství na rok 2024 má činit téměř 269 miliard korun. Rozpočet pro vysoké školství je v roce 2024 stejný jako v tomto roce. Na vzdělávání na veřejných VŠ je letos určeno 30,9 miliardy Kč. Podle členů iniciativy Hodina pravdy představuje zachování výše rozpočtu pro VŠ ve stávající výši pokračování dlouhodobého podfinancování univerzit.

Akademici proto požadují po vládě "adekvátní financování vysokého školství ve státním rozpočtu na rok 2024, tak aby mohly univerzity zajistit důstojné mzdové a pracovní podmínky pro všechny své zaměstnance" a přijetí střednědobého výhledu růstu výdajů na VŠ vůči HDP na úroveň průměru zemí OECD. Podle dat Eurostatu odpovídají veřejné výdaje na terciární vzdělávání v Česku 0,86 procenta HDP, zatímco průměr zemí EU je 1,27 procenta HDP.