Vysokorychlostní trať na Vysočině bude stát podle odhadů 114 miliard

Jihlava - Odhadované náklady na úsek vysokorychlostní trati (VRT) protínající Vysočinu jsou 114 miliard korun. Stavba by měla začít na konci tohoto desetiletí. Novinářům to dnes v Jihlavě řekli zástupci Správy železnic a ministr dopravy Martin Kupka (ODS) po setkání se starosty měst a obcí, kterých se výstavba dotkne. Starosty zajímala především ochrana vodních zdrojů a lidí před hlukem. O stavbě bude dnes Správa železnic a ministr dopravy besedovat také s veřejností. Podobná veřejná setkání se budou konat i v dalších městech na plánované trati.

"Ochrana vodních zdrojů, to je důležité a je to něco, na co myslíme. A pochopitelně se bude hydrogeologický průzkum provádět před zahájením stavby v rámci projektování," řekl Kupka.

Česká republika podle něho vysokorychlostní trati nezbytně potřebuje, pokud má držet krok se světem. "Pokud má železnice převést víc dopravy ze silnic, tak tohle je nezbytné," řekl Kupka.

Podle Jindřicha Holuba, starosty obce Pohleď na Havlíčkobrodsku, jsou obavy z výstavby a provoz VRT obdobné těm, které měli lidé, když se začala železnice budovat v 19. století. VRT by měla jeho obec míjet jižně a v hlubokém zářezu, který zamezí šíření hluku. "Snad to bude stačit, když tam má jezdit jeden vlak každé čtyři minuty," řekl Holub.

"V roce 2025 bychom chtěli mít připravenou plnohodnotnou dokumentaci pro stanoviska vlivu na životní prostředí. Jsme připraveni poté zahájit majetkoprávní vztahy vůči této stavbě," řekl ředitel stavební správy vysokorychlostních tratí Správy železnic Jakub Bazgier.

Na Vysočině nyní geodeti mapují území VRT, zaměřují konkrétní objekty. Jejich práce má skončit na konci roku. "Letos bychom ještě chtěli zadat geologické průzkumy. Příští rok bychom byli rádi, kdybychom zahájili práce na projektové dokumentaci," řekl Bazgier.

Vysokorychlostní železnice má v budoucnu vést mezi Prahou a Drážďany, dále mezi Prahou a Brnem i na koridoru mezi Ostravou a Prosenicemi. Stát si od vysokorychlostních tratí slibuje především výrazné zkrácení jízdní doby. Podle loňských odhadů vyjdou investice na obě připravované rychlodráhy na více než 400 miliard korun.