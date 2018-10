Lehký kulomet vz. 26 vyvinutý konstruktérem Václavem Holkem na snímku pořízeném 2. října 2018 v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. Muzeum zahájí 3. října výstavu Zlaté české...ruce i století. Expozice k 100. výročí vzniku Československé republiky připomene české a československé technické unikáty, které se za posledních 100 let prosadily ve světě. Výstava potrvá do 25. listopadu.

Lehký kulomet vz. 26 vyvinutý konstruktérem Václavem Holkem na snímku pořízeném 2. října 2018 v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. Muzeum zahájí 3. října výstavu Zlaté české...ruce i století. Expozice k 100. výročí vzniku Československé republiky připomene české a československé technické unikáty, které se za posledních 100 let prosadily ve světě. Výstava potrvá do 25. listopadu. ČTK/Vostárek Josef

Vysoké Mýto (Orlickoústecko) - Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě zahájí ve středu ke 100. výročí vzniku Československé republiky výstavu Zlaté české ... ruce i století. Expozice připomene české a československé technické unikáty, které se za posledních 100 let prosadily ve světě. Muzeum se podle ředitele Jiřího Junka chtělo vyhnout tradiční výstavě s legionářskými a sokolskými uniformami a jinými připomínkami vzniku první republiky.

"Vzdáváme spíš hold české technické zručnosti. Vybrali jsme asi tři desítky předmětů, které byly vyrobeny v Československu a byly unikátní svým technickým řešením, takže dobyly svět nebo byly alespoň ve své době na vysoké úrovni," řekl ČTK Junek.

Každé desetiletí budou reprezentovat zhruba dva předměty, některé jen na panelech a fotografiích. Například 20. léta zastupuje lehký kulomet vzor 26, který se později vyráběl pod názvem Bren v licenci i ve Velké Británii, dětská stavebnice Merkur a polarograf Jaroslava Heyrovského. Z dalších desetiletí budou k vidění třeba Jawa 250 "Pérák", hvězdicový motor Walter, remoska nebo pistole CZ 75.

"V období první republiky šel technický vývoj nahoru, menší propad zaznamenala 40. léta, i když na konci už zase jsou zajímavé výrobky. Vrcholem jsou 50. a 60. léta, kdy se čerpá z předchozího období, a pak jsme začínali mít problém," řekl Junek. Ze 70. let bylo obtížné nějakého zástupce najít, ještě horší bylo další desetiletí, nakonec je zastupuje radiolokátor Tamara a družice Magion. Z 90. let už se nepodařilo najít žádný technický výtvor, jímž by se republika mohla pochlubit. Současnost reprezentují třeba nanovlákna.

Expozici otevřenou do 25. listopadu doplní panelová výstava fotografií a dokumentů v přednáškové místnosti, která připomene události roku 1918 přímo ve Vysokém Mýtě. Muzeum připravilo rovněž cyklus čtyř přednášek s tematikou vzniku republiky, pomoci Československu ze strany Rumunska a 30. pluku z Vysokého Mýta.