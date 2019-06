Vysokému Veselí na Jičínsku chybí voda, napojí se na Nový Bydžov

Vysoké Veselí (Jičínsko) - Město Vysoké Veselí na Jičínsku s 900 obyvateli nemá kvůli suchu dostatek pitné vody. S problémem se potýká několik let. Místní zdroje jsou málo vydatné. Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín proto město připojí na nedaleký vodovod v Novém Bydžově, který patří Vodovodům a kanalizacím Hradec Králové. ČTK to dnes řekla mluvčí vodáren Magdaléna Doležalová. Od začátku června ve Vysokém Veselí platí až do odvolání zákaz používání vody z vodovodu pro jiné účely než pití, vaření a osobní hygienu.

Vodohospodářská a obchodní společnost již vypsala soutěž na stavbu půlkilometrového propojení Vysokého Veselí s novobydžovským vodovodem za odhadovaných zhruba 4,5 milionu korun. Součástí stavby je i nová čerpací stanice. Práce by měly začít na podzim a v první polovině příštího roku by mělo být propojení hotové.

"S nedostatkem vody se potýkáme bohužel dlouhodobě. Především během letních měsíců se k nám musí voda do vodojemu dovážet. Lidé nemají ani dostatek dešťové vody, protože zde málo prší," řekl starosta Luboš Holman. Ve Vysokém Veselí jsou čtyři zdroje vody, kterým se v posledních suchých letech rapidně snížila kapacita. "Loni byla situace už kritická, v druhé polovině roku jsme dovezli téměř 2400 kubíků. Pro představu jsme takto najeli při 300 jízdách přes 10.000 kilometrů," uvedl ředitel vodáren Richard Smutný.

Vodárny hledaly řešení, jak by šlo vodovod posílit. "V lokalitě je ale velmi specifické podnebí slabé na srážky a podzemní vody je zde málo. Nové či hlubší vrty tak nepřicházely v úvahu. Na jiný náš vodovod se zase nebylo možné napojit," řekl Smutný ke zvolené variantě napojení města na bydžovský vodovod. Vodovod v Novém Bydžově je součástí Vodárenské soustavy východní Čechy, která propojuje vodárenské sítě v Hradci Králové, Pardubicích, Náchodě a Chrudimi. Vodu z Bydžova si bude Vysoké Veselí do vodojemu v případě potřeby jen dopouštět. Hlavním zdrojem nadále zůstanou vrty ve Vysokém Veselí.