Vysoké Mýto si opět připomnělo slavnou éru karosářské firmy Sodomka

Vysoké Mýto (Orlickoústecko) - Vysoké Mýto na Orlickoústecku se dnes přehlídkou historický vozidel vrátilo v čase. Tradiční akce připomíná slavné doby Sodomkovy karosárny, karoserie vyráběla od 30. let minulého století pro mnoho známých automobilových značek. Letos se akce zaměřila hlavně na pragovky.

Sodomkovo Vysoké Mýto letos vstoupilo do 16. ročníku a také se vrátilo k obvyklému formátu. Dva covidové ročníky byly v menším měřítku a součástí městských slavností. Pořadatelům pomohlo i přívětivé počasí, centrální náměstí bylo dnes plné návštěvníků, kolem stály desítky historických osobních i užitkových vozidel.

"Jsme nadšení, počasí dopadlo báječně, přišlo neuvěřitelné množství lidí, to jsme ani nečekali. Po dvou letech covidu to mohlo být všelijaké," řekl ČTK ředitel Regionálního muzea Vysoké Mýto Jiří Junek.

Akce byla v minulých letech vícedenní díky doprovodnému programu. Zatím se k delšímu formátu muzeum, které přehlídku pořádá, vracet nebude. "Možná to už bylo nad síly našeho muzea, to je práce na půl roku. Pro nás je to strašné energie, času. Ale vždycky to byl můj sen, aby tím Mýto celý týden žilo," řekl Junek.

S pragovkami přijeli soukromí majitelé, k vidění ale byl i například tank této značky, který zapůjčilo Vojenské muzeum v Praze. "Firma byla ve své době významným výrobcem nejenom automobilů, ale například i motocyklů, traktorů a v neposlední řadě i vojenské techniky," uvedl Junek.

Náměstí v Mýtě bylo pro dnešek dobově změněné, chodili tam četníci z první republiky, konala se módní přehlídka šatů, které byly moderní před dekádami, návštěvníci sledovali jízdu elegance na historických plášťových kolech nebo se svezli historickým autobusem RTO.

Lidé si také zkoušeli činnosti z doby, kdy chod domácnosti neusnadňovaly spotřebiče, tloukli máslo, prali na valše a žehlili prádlo s žehličkou, která se nejdřív musela nahřát.

V letošním roce Sodomkovo Vysoké Mýto ozvláštnily dvě doprovodné akce. České dráhy slaví 140 let od zahájení provozu na železniční trati Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl. Lidé se tak projeli historickým parním a motorovým vlakem.

"Druhé výročí je sice půlkulaté, ale o nic méně zajímavé. V letošním roce uplyne 125 let od chvíle, kdy byl ve Vysokém Mýtě sehrán první veřejný basketbalový zápas v Čechách. Na Sodomkově Vysokém Mýtě tak v programu dostal hodinový prostor místní basketbalový klub. Jeho členové si pro návštěvníky připravili exhibiční utkání v duchu prvních basketbalových zápasů," uvedl Junek.

Sodomkovo Mýto je už tradiční akcí, která se věnuje karosářské tradici ve městě. Josef Sodomka starší založil v Mýtě v 19. století podnik na výrobu kočárů. Jeho syn Josef se pak věnoval karosování automobilů. Zakázky měla firma od automobilek Aero, Laurin & Klement, Praga, Škoda a Tatra, ale i zahraničních, včetně vozů Bugatti, Ford, Lancia a Rolls-Royce. Nástupnickou společností firmy je dnes výrobce autobusů Iveco Czech Republic, dříve Karosa.