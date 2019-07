Vysočinu ovládnou hudební festivaly, Sázavafest začne ve čtvrtek

Jihlava - Na Vysočině odstartuje v nejbližších dnech trojice hudebních festivalů. Nejdelší tradici mají Prázdniny v Telči, v pátek začne už jejich 37. ročník. Uvede ho Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. O tři roky mladší Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou otevřou v sobotu hudebníci z Polska a Maďarska. Nejdřív se ale mohou návštěvníci těšit na rockovější Sázavafest, začne ve čtvrtek. Ve Světlé nad Sázavou představí na šestí pódiích během tří dnů na dvě stovky účinkujících. ČTK to řekli pořadatelé.

Hlavními hvězdami 19. ročníku Sázavafestu budou kapely Jelen, Divokej Bill, Kryštof a Tři sestry. Festival ale nabídne i zahraniční Twenty 4 Seven populární v 90. letech. "V Česku měla kapel nedávno velký úspěch, proto jsme ji chtěli i my návštěvníkům přivézt," řekla za pořadatele Andrea Zdarsová. Vracet se k hudbě kapel, které byly populární před desetiletími, je teď podle ní moderní. "A hlavně to byla skvělá hudba," řekla.

Náměšťský festival na zahraničních interpretech často alternativní hudby stojí. Úvod osmidenního programu obstará polská skupina Volosi, jejíž dravost znásobí maďarský houslista Félix Lajkó. Pořadatelé museli na poslední chvíli zasáhnout do programu. Americké Como Mamas zrušily celé letní evropské turné, řekl dramaturg festivalu Michal Schmidt. Místo nich pořadatelé do Náměště přivezou trio Toko Tele, které tvoří zpěvačka Monika Njava a kytaristé D ?Gary a Joël Rabesolo.

Součástí náměšťského festivalu bude 28. července Nedělní zahradní slavnost, na jejíž přípravě se podílel výtvarník a divadelník Matěj Forman. Začne ve Staré tkalcovně a pokračovat bude v zámeckém zahradě. Nabídne pohádky, ukázky nového cirkusu, výtvarné dílny i hudbu.

Bohatý doprovodný program mají také Prázdniny v Telči. Výtvarné dílny a pohádky budou denně volně přístupné v zámeckém parku, řekl organizátor Vojtěch Kolář.

V hlavním programu sedmnáctidenního festivalu je podle něho zatím největší zájem o společné vystoupení Bratří Ebenů a kapely Druhá tráva, které bude 1. srpna. Svědčí o tom prodané vstupenky. "Pro Telč mají připravený speciální program a během koncertu se budou obě skupiny předhánět, kdo lépe zahraje písničky toho druhého," řekl Kolář.

Novinkou letošního ročníku je rozšířená scéna v Panském dvoře, na které vystoupí Tata Bojs, Bára Poláková nebo kapela Mucha.