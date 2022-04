Vysočina vyjednává úvěry na dvě miliardy, úspory má blokované u Sberbank

Jihlava - Kraj Vysočina jedná s bankami o otevření kontokorentních úvěrů, z nichž by mohl v případě potřeby vybrat až dvě miliardy korun. Novinářům to dnes řekl náměstek hejtmana Miroslav Houška (KDU-ČSL). Peníze bude kraj potřebovat na financování dotovaných projektů. Ve Sberbank CZ, která má vazby na Rusko, má blokovaných přibližně 2,4 miliardy korun.

Kraj podle náměstka jedná se dvěma bankami o otevření dvou kontokorentních úvěrů, z nichž každý by měl být až do jedné miliardy korun. "Na to jsme v bankovních ústavech dali avízo a bankovní ústavy jsou s námi ochotny v těchto objemech financí komunikovat," řekl Houška. Podle něj se zatím nedá říci, kdy by se kraj mohl dostat ke svým penězům ve Sberbank.

Česká národní banka odebrala Sberbank CZ minulý týden licenci. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Peníze mají v bance kromě kraje na Vysočině blokované i některé další samosprávy.

Podle hejtmana Vítězslava Schreka (ODS a STO) jedná kraj o úvěrech především proto, aby mohl proplácet projekty dotované z evropských fondů. Doplnil, že o výpomoc Vysočina požádala také ministerstvo financí, ale zatím nemá odpověď.

Krajští radní dnes také projednali návrh na snížení letošních rozpočtových výdajů o 300 milionů Kč, který předloží krajským zastupitelům. Podle Houšky návrh vyplynul z revize rozpočtu, počítá se snížením plánovaných běžných výdajů kraje o 50 milionů Kč a kapitálových výdajů o 250 milionů. Tento krok podle něj souvisí i se zdražováním stavebních materiálů a energií.

"Na první pohled to vypadá děsivě, že jsme něco seškrtali. Odpovídám, že tomu tak není. Pouze jsme provedli revizi k penězům, které jsme předpokládali, že vynaložíme, a zjistili jsme, že je nemusíme v letošním roce potřebovat," řekl Houška.

Kraj měl pro letošek schválený rozpočet s výdaji skoro 16 miliard Kč při očekávaných příjmech skoro 14 miliard Kč. K vyrovnání rozdílu chtěl použít své úspory, případně kontokorentní úvěr.