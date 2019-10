Vysmátý Staněk ke konkurenci v kouli: Asi přejdu na maraton

Dauhá - Český rekordman Tomáš Staněk si znovu posteskl, s jak silnou a početnou konkurencí se jako koulař potýká. V nadsázce uvažoval, že by změnil disciplínu. V kvalifikaci na mistrovství světa v Dauhá potřeboval přehodit limit 20,90, jinak mohl na účast ve finále zapomenout. Podařilo se mu to třetím pokusem, kterým požadovaný výkon překonal o dvanáct centimetrů.

Jakmile se dozvěděl hodnotu kvalifikačního limitu, věděl, že bude potřeba ho překonat. "Když jsem hodil těch 20,73, ještě než mě přehodil Fabbri, tak jsem věděl, že určitě stačit nebude, ani náhodou. Je to holt blbá disciplína, asi přejdu na maraton," prohlásil s úsměvem český hromotluk. Vzápětí si uvědomil, v jakém pekle vytrvalci v Dauhá běhají. "Ale ne tady, musí to dát někam do Grónska," dodal.

Daleký pokus v rozcvičování, který přelétl žlutou čáru označující kvalifikační limit, ho ukolébal. Pak si dával pozor na přešlap. "Většinou, když to jde takhle krásně, tak pak člověk prostě si říká: 'Jo, uděláš to volně, hlavně bacha na přešlap.' Já jsem to udělal volně, nevzaly mi to prsty a hned to bylo o půl metru míň. Takže to byla chyba. U toho druhého to samé," popisoval novinářům.

Před třetím pokusem byl nervózní, ale pustil se do něj naplno. "Zase jsem to netrefil na prsty, ale tím, že to bylo rozjetý, tak to přelítlo čáru," oddechl si čtvrtý muž předloňského MS v Londýně. Případné kvalifikační selhání by těžko nesl. "Už dlouho jsem nezůstal v kvalifikaci. Je to těžší, zvlášť když poslední dobou to v týmu úplně nepadá, tak by bylo blbé tam neprojít taky. Proto to dělám, abych v tom finále byl. Kdybych ten třetí nehodil za lajnu, tak jsem s prominutím za vola, protože mám na úplně jiný metry," věřil.

Nedávno natržené tříslo vůbec necítil a ve finále by rád překonal letošní maximum 21,67 z Domažlic. "Season best se má na takových akcích dělat, aby bylo spokojené vedení. To bych rád potěšil a sebe taky, samozřejmě. Byl by to nejlepší výkon, co jsem kdy na velké akci hodil. Budu doufat, že mě kvalifikace nějak extra nevytrápí," řekl.

Postup do užšího osmičlenného finále, na který zatím z českých reprezentantů dosáhla jen překážkářka Zuzana Hejnová, ale může být hodně náročný. "Může se stát, že bude osmička 21,30 a víc. Bohužel pro mě," poznamenal Staněk.

Byl rád za volný den na zotavenou. "Doufám, že postoupí i Kuba Holuša a dáme si večer suši," plánoval. Japonskou pochoutku podávají na hotelu, kde čeští atleti bydlí. "Toho si užívám, bohužel jenom na večeři," posteskl si. Tak si nakládá pořádnou porci. "No, koukali... Dva talíře jsem měl. Ale podobně jako Kuba, akorát on k tomu nejí nic jiného," dodal.