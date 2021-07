Vyšlo album extravagantního hudebníka Prince, které nahrál šest let před smrtí

New York - Fanoušci amerického hudebníka Prince, který zemřel před pěti lety ve věku 57 let, se dočkali nového alba s názvem Welcome 2 America. Hudebník jej nahrál v roce 2010, ale nikdy nevydal, uvedl magazín Rolling Stone.

Extravagantní zpěvák a kytarista, který zemřel v roce 2016 po předávkování lékem proti bolesti, za sebou zanechal velké množství dosud nevydaných skladeb a videoklipů. Součástí hudebního dědictví bylo i kompletně nahrané album z roku 2010 s 12 písněmi, které vyšlo dnes.

Přestože Prince desku dokončil před více než deseti lety, promlouvá ke stále aktuálním problémům, jako jsou rasová nerovnost, dezinformace, víra, kapitalismus či korupce, napsal deník The New York Times.

Prince se často vyjadřoval k systematickým problémům, obzvlášť v hudebním průmyslu, řekl americkému veřejnoprávnímu rozhlasu NPR klávesista, zpěvákův dlouholetý přítel a spolupracovník Morris Hayes. I když byl velmi úspěšný, nebál se konfrontovat ten samý systém, ze kterého sám těžil, dodal klávesista. Zároveň měl ale "druhou, čistě zábavnou tvář", uvedl Hayes, který nově vydanou desku spoluprodukoval. Postaral se prý proto, aby se posluchači nad albem nejen zamýšleli, ale i se při jeho poslechu bavili.

Multiinstrumentalista Prince proslul extravagantním projevem, který zahrnoval divoké kostýmy i výrazný make-up, ale také inovativní hudbou, v níž spojoval prvky funku, rocku či R&B. Vydal téměř čtyři desítky studiových alb a získal několik cen Grammy. Byl rovněž nositelem Oscara za hudbu k filmu Purple Rain (Purpurový déšť). Za stejnojmenné album dostal posléze jednu z cen Grammy. V roce 2004 byl uveden do rokenrolové Síně slávy.