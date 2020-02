Výsledky z Iowy stále nejsou, na vině je chyba v aplikaci

Des Moines (USA) - Technické problémy s mobilní aplikací zdržely vyhlášení netrpělivě očekávaných výsledků volebních shromáždění v americké Iowě, kde se jako v prvním státě USA rozhoduje o demokratickém protikandidátovi Donalda Trumpa v listopadových prezidentských volbách. Představitelé Demokratické strany v Iowě dnes v prohlášení uvedli, že našli a opravili chybu v mobilní aplikaci používané pro shromažďování údajů o hlasování. Celostátní výsledky chtějí zveřejnit ještě dnes.

Demokratická strana v prohlášení oznámila, že nešlo o hackerský útok a že nebyla narušena bezpečnost aplikace. Problém se podle ní nacházel v softwaru. Aplikace správně zaznamenávala přijaté údaje, vyvozovala z nich ale špatné či neúplné závěry. Podpora pro jednotlivé kandidáty se totiž přepočítává na takzvané státní delegáty, podle nichž většina médií určuje konečné výsledky. Tuto chybu se však údajně podařilo najít a opravit.

Strana tvrdí, že údaje ze všech volebních okrsků jsou v pořádku. Kvůli chybě však pro jistotu srovnávala elektronická data se záznamy v papírové podobě, což zabralo hodně času. Výsledky chtějí demokraté zveřejnit ještě dnes, až budou schopni garantovat jejich přesnost a obdrží údaje ze všech okrsků.

Agentura AP však již dříve uvedla, že někteří uživatelé měli problém už při zadávání dat do aplikace, která v čase konání volebních shromáždění přestala fungovat. Výsledky proto bylo třeba v mnoha případech sdělovat telefonicky do ústředí strany, kde je pracovníci zadávali do databáze ručně. Řada linek byla přitom přetížených.

Reakce favoritů nominačního souboje jsou rozdílné. Senátor Bernie Sanders zveřejnil vlastní dílčí výsledky z asi 40 procent okrsků, jež podle něj naznačují, že v Iowě vyhrál. Za vítěze klání se prohlásil rovněž bývalý starosta města South Bend v Indianě Pete Buttigieg. "Podle všech ukazatelů pojedeme do New Hampshire jako vítězové," prohlásil 38letý kandidát s odkazem na stát na severu východního pobřeží USA, kde se příští týden odehraje další část nominačního souboje.

Senátorka za stát Massachusetts Elizabeth Warrenová označila výsledky z Iowy za příliš těsné na to, aby již mohly být oznámeny. Její soupeř Joe Biden, bývalý viceprezident, považuje své výsledky za dobré. Nepředpokládá prý nutně vítězství, ale nechtěl připustit propad. "Jednu věc víme - jsme nečekaně silní," prohlásila senátorka Amy Klobucharová a ujistila svoje stoupence, že se chystá ve volebním klání pokračovat.

Většina kandidátů, včetně Bidena, Klobucharové a Warrenové, hned po hlasování odletěla do New Hampshire, aby tam mohla ihned zahájit další část kampaně.

Volební tým prezidenta Donalda Trumpa, který bude v listopadových volbách mandát obhajovat, reagoval zpochybněním legitimity volebního klání demokratů. "Zmanipulované?" napsal na twitteru manažer prezidentova volebního štábu Brad Parscale, který aféru nazval "nejvíce odfláknutým selháním v historii". K situaci se vyjádřil na twitteru i Trump, který demokratický nominační proces označil za "absolutní fiasko".

Svoje volební shromáždění pořádali v noci na dnešek také republikáni. Vítězem spíše formálního klání se stal přesvědčivě s asi 97 procenty hlasů stávající prezident Trump a získal tak za stát Iowa všech 38 republikánských delegátů pro letní nominační sjezd strany.

Trump označil nominační souboj demokratů za fiasko

Za "absolutní fiasko" označil americký republikánský prezident Donald Trump volební proces ve státu Iowa, kde demokratičtí kandidáti svedli v noci na dnešek první souboj o to, kdo bude Trumpovým soupeřem v listopadových volbách. Místní vedení demokratů totiž stále nezveřejnilo výsledky složitého hlasování, zatímco se kandidáti již přesouvají do státu New Hampshire, kde se odehraje další kolo volebního klání.

"Demokratická volební shromáždění jsou absolutním fiaskem. Nic nefunguje, stejně jako když řídili zemi," napsal Trump na twitteru. "Jediný člověk, který může tvrdit, že včera zaznamenal v Iowě velké vítězství, je Trump," pokračoval prezident. V republikánských volebních shromážděních v Iowě Trump přesvědčivě zvítězil a získal všech 38 republikánských delegátů pro letní nominační sjezd strany.

Vedení místní pobočky Demokratické strany tvrdí, že zpoždění při zveřejňování výsledků způsobily z části technické problémy, ale také blíže neupřesněné "nesrovnalosti" při sčítání hlasů. Letos poprvé totiž strana zveřejňuje výsledky ze dvou částí volebního procesu a následně ještě matematický přepočet na takzvané státní delegáty, který většina médií používá pro konečné určení pořadí kandidátů. Je tedy možné, že nesrovnalosti panují právě mezi těmito třemi souvisejícími údaji.

Zatímco řada pozorovatelů pokládá zpoždění výsledků za neštěstí pro Demokratickou stranu se silným dopadem na další nominační boje, bývalý demokratický funkcionář v Iowě vyzývá ke klidu. "Je skutečně tak hrozné, že bude pár hodin zpoždění, abychom se ujistili, že jsou výsledky přesné?" prohlásil. "Žijeme v jiné době, době vysoké rychlosti! Internet! Sociální média! Lidé už zkrátka nejsou zvyklí vůbec na nic čekat," dodal.