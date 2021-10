Výsledky voleb mohou zlepšit pozici Česka v EU, soudí bruselští analytici

Brusel - Pokud z parlamentních voleb v České republice vzejde v souladu s očekáváním vláda složená z koalic Spolu a Pirátů se Starosty, může to zlepšit pozici České republiky v Evropské unii. Proevropštější kabinet by zároveň mohl přinést změnu poměrů do Visegrádské skupiny (V4) a lépe vyvážit euroskeptický přístup Polska a Maďarska. Soudí tak bruselští analytici, které oslovila ČTK.

Experti působící v sídle unijních institucí se shodují, že výrazná většina 108 parlamentních hlasů pro opozici je překvapivým výsledkem. Vznik vlády obou koalic by sice podle nich byl logickým vyústěním voleb, avšak její sestavení nepovažují zdaleka za samozřejmé ani jednoduché.

"Když jste v opozici, je velmi snadné shodnout se na nepříteli. Když se ale musíte podělit o moc, programy vám to mohou zkomplikovat," řekl ČTK politolog Jean-Michel De Waele z bruselské univerzity ULB. Zejména některé programové rozdíly mezi konzervativní ODS a liberálními Piráty mohou podle něj vést k dlouhým vyjednáváním. Navíc ani není jasné, zda a kdy dostane šéf občanských demokratů šanci vládu sestavit.

Stejně jako De Waele vidí v případné vládě koalic zlepšení české pozice v evropské sedmadvacítce i Paul Butcher z bruselského think-tanku European Policy Centre (EPC). "Očekávám, že nová vláda bude konstruktivnější a ochotnější spolupracovat s partnery z celé Evropy. To podle mě zlepší pozici České republiky mezi ostatními evropskými zeměmi, zvláště v Evropské radě," soudí Butcher. Na druhou stranu neočekává, že by se kvůli rozdílnému přístupu ODS a ostatních stran vláda do evropských témat pouštěla jako do své hlavní priority.

Nový kabinet zato může podle něj částečně změnit poměry ve Visegrádské skupině. Česko se nyní může zařadit po boku Slovenska mezi "liberální evropský mainstream" a lépe vyvážit protievropskou politiku Polska a Maďarska, uvedl Butcher. Maďarský premiér Viktor Orbán je spojencem dosavadního českého premiéra Andreje Babiše, jehož podpořil i v předvolební kampani.

"Mohlo by to pomoci předejít evropské izolaci Visegrádské skupiny a usnadnit konstruktivní dialog," myslí si Butcher. Do V4 patří Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Výsledek voleb v České republice lze podle něj číst i jako součást celoevropského trendu návratu voličů k tradičnějším stranám po vlně úspěchu populistů, mezi něž řadí i Babiše. K tomuto trendu v Evropě i Česku podle Butchera zjevně přispěla i covidová krize.

Podle De Waeleho je důležitým poselstvím voleb v Česku to, že z Poslanecké sněmovny vypadly čistě levicové strany. Sociální demokraté i komunisté podle něj částečně doplatili na přímé i nepřímé vládní spojení s Babišem, který jim odčerpal část voličů. Nemyslí si však, že by bylo výsledkem úbytku levicových voličů v Česku.

"Nejsou to tradiční levicové strany, jsou velmi klientelistické a nacionalistické. Pro progresivní levicové voliče, mezi nimiž mám v Česku přátele, bylo nemožné tyto strany volit," dodal De Waele.