Praha - Senát bude nadále fungovat jako pojistka, říká po volbách ekonomka a ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. Podle hlavního ekonoma společnosti Czech Fund Lukáše Kovandy je výsledek jednoznačně pozitivní. Pravicová ODS bude moci v Senátu tlumit levicové kroky vládní koalice, uvedl ve vyjádření pro ČTK.

Podle Šichtařové nemůže horní parlamentní komora do ekonomiky státu příliš zasahovat. "Česká ekonomika hodně výrazně zpomaluje. Ať by udělal kdokoliv cokoliv - ať už se jedná o centrální banku nebo o vládu, natož o horní komoru parlamentu - tak není schopen teď do toho ekonomického vývoje zasáhnout. Ty volby nemůžou mít zásadní vliv na aktuální směřování české ekonomiky," řekla Šichtařová ČTK. Podle ní je však výsledek takový, že Senát nedovolí vládě měnit ústavní zákony, které by změnily směřování české ekonomiky. "Ať už se jedná o mezinárodní smlouvy a společenství, nebo o zásadní zásahy do lidsko-právní oblasti," dodala.

Podle ní i v dalších volbách bude platit to, že Poslaneckou sněmovnu bude ovládat levice a Senát pravice. "Přičemž hnutí ANO považuji za levici," dodala.

Kovanda si myslí, že voliči vyslali poměrně zřetelný signál, že si nepřejí prohlubování levicové politiky vládních stran a KSČM, která vznik vlády podpořila. "Tento signál vítá tuzemská firemní a podniková sféra, podnikatelé i živnostníci, ale také mezinárodní investoři. Ti všichni se v rostoucí míře neblaze potýkají s důsledky kroků současné vládní koalice," míní ekonom. České firmy jsou podle něj nejméně ziskové za posledních 20 let kvůli zvyšování mezd. "To je do určité míry objektivně nutné, ovšem vláda dále 'přikládá pod kotel' mzdového růstu. Například zvyšováním platů zaměstnanců veřejné sféry, které předčí mzdový nárůst sféry soukromé. Kromě toho se živě diskutuje o dalším citelném navyšování minimální mzdy," uvedl.

Vítězem letošních senátních voleb se stala ODS. Z jedenácti jejích finalistů bylo dnes zvoleno deset. Celkem tak budou mít občanští demokraté 16 senátorů, což je i předpokládaný počet členů klubu Starostové a nezávislí. Obě frakce usilují o to, aby jako početně nejsilnější klub mohly nominovat předsedu Senátu. Vládní ANO a ČSSD získaly jen po jednom senátorovi, ačkoli ve finále měly 15 adeptů. V horní komoře parlamentu dohromady obsadí 20 křesel z 81. Komunisté v Senátu poprvé za dobu jeho existence zastoupeni nebudou.