Výsledky uchazečů o SŠ se letos zlepšily, díky učení doma, uvedl Cermat

Praha - Průměrný výsledek uchazečů o maturitní studium se u jednotných přijímacích zkoušek letos proti loňsku zlepšil. Nejvýrazněji se změnil průměr v případě osmiletých gymnázií, kde byl loni v matematice zhruba o deset procentních bodů horší. Letos činil průměr 51,3 procenta. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou zveřejnil Cermat. Podle něj souvisí zlepšení výsledků s uzavřením škol kvůli koronaviru a intenzivní domácí přípravou dětí na zkoušky. Ředitelé středních škol v pondělí a dnes převzali od Cermatu výsledky zkoušek.

Jednotná přijímací zkouška na čtyřleté obory se konala 8. června a na víceletá gymnázia 9. června. Kvůli opatřením proti koronaviru měli letos žáci na její složení místo dvou pokusů jeden. Ke zkouškám se přihlásilo 93.931 uchazečů, 89.755 z nich konalo zkoušku v řádném termínu. Další k ní půjdou v náhradním termínu 23. června.

"V porovnání s výsledky loňských testů jednotné přijímací zkoušky (v prvním řádném termínu prvního kola přijímacího řízení) došlo u čtyřletých i víceletých oborů ke zvýšení průměrného procentního skóru, v případě osmiletých gymnázií bylo zvýšení výrazné. Je zřejmé, že zejména u uchazečů o víceletá gymnázia rodiče využili doby, kdy děti nechodily do školy, k intenzivní přípravě na přijímací zkoušky," uvedl Cermat. Souhrnnou analýzu výsledků zkoušky zveřejní 3. července na svém webu.

Uchazeči o čtyřletá gymnázia dosáhli podle tiskové zprávy průměrného procentního skóru 60,2 procenta z češtiny a 43,9 procenta z matematiky. Podle analýzy výsledků z loňských zkoušek byl průměr lepšího ze dvou pokusů v minulém roce 59,1 procenta v češtině a 43,1 procenta v matematice. V případě šestiletých gymnázií zvládli uchazeči testy lépe loni. V češtině měli letos o 1,6 procentního bodu míň, a to 55,2 procenta. V matematice se zhoršily o 3,2 procentního bodu na letošních 45,2 procenta. Na osmiletých gymnáziích se letos zlepšily v češtině o 3,8 procentního bodu na 56,4 procenta a v matematice o 10,1 procentního bodu na 51,3 procenta.

Konzultant obecně prospěšné společnosti EDUin Tomáš Feřtek a předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček již dříve uvedli, že obtížnost přijímacích zkoušek se může každý rok lišit. Jejich úkolem je roztřídit uchazeče, nikoli ověřit úroveň znalostí. Výsledky z různých let se proto podle odborníků nedají příliš srovnávat.

Letos se navíc prodloužil i čas na složení zkoušky, v češtině o deset minut a v matematice o čtvrt hodiny. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) to mělo uchazečům ulevit od případného stresu kvůli omezení dvou pokusů u zkoušky na jeden. Vyhlášení jediného termínu vyvolalo kritiku části odborníků i veřejnosti, podle kterých to mohlo některé děti znevýhodnit. Ředitelé škol, které oslovila ČTK, ale poukazovali na to, že v minulosti se výsledky ze dvou termínů příliš nelišily.

Termíny přijímacích zkoušek se letos kvůli epidemii koronaviru posunuly z dubna na začátek června. Kvůli zavření škol od 11. března byli uchazeči odkázáni hlavně na domácí přípravu. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého ale nemají základní školy ani za běžné situace za úkol připravit děti na přijímací zkoušky. Většinou podle něj doporučují přípravné kurzy, protože se v testech vyskytují například zvláštní druhy příkladů a chytáků.