Výsledky testů na koronavirus zdržel kyberútok na FN Brno

Brno - Kvůli kyberútoku na FN Brno nemají hygienici z jihu Moravy k dispozici desítky výsledků testů na koronavirus ze čtvrtka a středy. Měly by přijít dnes. Novinářům to po jednání bezpečnostní rady kraje řekla Renata Ciupek z Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje.

"Dva dny nemáme informace o výsledcích testů. Důvody jsou dva. Jednak odběrová sanitka nejprve musí posbírat všechny vzorky a teprve potom je hromadně předává k analýze. A druhým faktorem je kybernetický útok na FN Brno, kvůli kterému k nám souhrnná informace o výsledcích desítek testů nedošla," uvedla Ciupek.

Dodala, že informace o pozitivních výsledcích hygienici dostávají přednostně telefonem, souhrn desítek výsledků ale chodí elektronickou poštou. Jejich doručení Ciupek očekává v průběhu dnešního večera.

Na dnešní schůzce na krajském úřadě se všichni ředitelé nemocnic v kraji domluvili, že pozastaví naplánované operace, aby měli kapacity přijímat případy místo FN Brno postižené kyberútokem. Ta nemůže elektronicky odesílat výsledky vyšetření na jednotlivá oddělení, zatím tedy všechny akutní případy cestují do ostatních nemocnic.

"Výjimkou jsou infarkty, které odbavit můžeme. Navíc s Fakultní nemocnicí u svaté Anny jsme se domluvili, že pokud by nestačila jejich lůžková kapacita pro akutní případy, přemístili by ty pacienty, kteří už nepotřebují žádná vyšetření, k nám," řekl náměstek ředitele FN Brno Ondřej Ludka.

Kyberútok postihl FN Brno v noci na pátek asi kolem 2:00. V současnosti se nemocnice může postarat o své stávající pacienty, nakonec žádné nemusela přesouvat jinam. Příjem nových, zejména akutních případů je ale zastaven.

Základní provoz nemocnice v Brně i po útoku funguje, řekl ředitel

Základní provoz Fakultní nemocnice Brno je i po počítačovém útoku zachovaný, řekl dnes novinářům ředitel nemocnice Jaroslav Štěrba. Podle něj jsou omezené některé počítačové provozy, vyšetření i akutní operace ale fungují, personál informace zapisuje na papír. Nemocnice zrušila plánované operace, část pacientů odklání do okolních nemocnic. S omezením provozu Štěrba počítá v řádu dnů.

Podle Štěrby nakonec nebylo potřeba převážet akutní pacienty, jak nemocnice původně očekávala. Nové akutní pacienty odklání do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Nemocnice bude i nadále provádět testování odběrů u pacientů s podezřením na koronavirus. Neplatí tedy původní informace, že bude vzorky posílat do Ostravy. "Průchodnost a kapacita nemocnice je tou situací omezena, ale vyřešili jsme to odložením plánovaných výkonů. Jsou jich odhadem asi desítky," uvedl Štěrba.

Kybernetický útok přišel asi ve dvě hodiny ráno. "Postupně padaly jednotlivé systémy, a proto bylo potřeba vypnout všechny počítače," uvedl Štěrba. Podle něj funguje vypisování receptů rukou, psaní na psacích strojích a podobně, takže vyšetření bude trvat trochu déle.

13.03.2020, 13:13, autor: Lenka Horáková, zdroj: ČTK

Některé systémy fungují, uvedl Štěrba. "Fungují laboratoře, hematologie, mikrobiologie, biochemie a sofistikovanější laboratoře na nádorovou diagnostiku, fungují radiologické systémy, ale nefunguje možnost přenášet informace z těchto laboratoří do databázového systému," řekl Štěrba. "My jsme schopní pacienty vyšetřit, ale nejsme zatím schopni ukládat data. Péče o pacienty je zachovaná a pracujeme na tom, abychom byli v řádu hodin schopni ukládat ta data," řekl Štěrba.

Podle něj se při výpadku systémů připravují náhradní systémy a jiné způsoby řešení. "Zdá se, že bude možné identifikovat původce a typ viru, takže potom budeme chytřejší. My pracujeme na zajištění péče. Věřím, že budeme schopni zabezpečit potřebnou péči o dospělé, děti i porodnickou část," uvedl Štěrba.

Na odhalení problému pracuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Jeho mluvčí Radek Holý uvedl, že situaci řeší na místě specialisté z NÚKIB z týmu Vládního CERT a Národní centrály organizované zločinu.

Podle Štěrby se kvůli situaci nemocnici nejspíš uvolní kapacity, které bude moct použít na navýšení pro péči o pacienty s podezřením na koronavirus. Nemocnice má speciální tým, který vyjíždí k lidem s podezřením přímo domů, aby omezila jejich pohyb v nemocnici, kde by mohli ohrozit další pacienty.

V souvislosti s kybernetickým útokem zavedla Nemocnice Kyjov bezpečnostní opatření a je od rána odstřižena od emailů přicházejících zvenčí, uvedl mluvčí nemocnice Filip Zdražil. Podle něj se ale pacientů opatření nedotkne a péče je poskytovaná v obvyklém rozsahu.

V Jihomoravském kraji se u čtyř lidí potvrdila nákaza koronavirem. Do středy to byly tři případy, o čtvrtém dnes ráno informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).