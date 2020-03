Výsledky testů na koronavirus u členů polské vlády jsou negativní

Ilustrační foto - Příslušník polské pohraniční policie dezinfikuje kolegu v ochranném oděvu (vpravo), který 13. března 2020 na hraničním přechodu Náchod-Kudowa Zdrój měřil teplotu cestujícím v autobuse jedoucím z Česka do Polska.

Ilustrační foto - Příslušník polské pohraniční policie dezinfikuje kolegu v ochranném oděvu (vpravo), který 13. března 2020 na hraničním přechodu Náchod-Kudowa Zdrój měřil teplotu cestujícím v autobuse jedoucím z Česka do Polska. ČTK/Taneček David

Varšava - Výsledky testů na nový koronavirus u členů polské vlády jsou negativní. Dnes o tom informoval šéf resortu zdravotnictví Lukasz Szumowski. Ministři testy podstoupili poté, co se po zasedání kabinetu 10. března ukázalo, že ministr životního prostřední Michal Woś má nemoc COVID-19, kterou virus způsobuje. V Polsku je více než 220 infikovaných, pět lidí doposud zemřelo.

Podle vyjádření šéfa úřadu vlády Michala Dworczyka se zasedání vlády minulé úterý neúčastnilo devět z ministrů, mezi nimi premiér Mateusz Morawiecki nebo ministr zdravotnictví Szumowski.

Server Onet jako dobrou zprávu ohlásil, že se zlepšil stav 74leté pacientky ve Vratislavi poté, co ji lékaři podali léky na HIV a malárii.

Maďarská vláda, která zakázala cizincům vstup do země, dnes informovala, že povolí, aby přes maďarské území přejeli občané Rumunska a Bulharska, kteří uvázli v Rakousku. Podle agentury Reuters to uvedl šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó. Budapešť o to požádaly vlády v Sofii a Bukurešti. Jejich občané ale budou moci přejet Maďarsko jen po předem určené trase. Maďarské úřady také řidičům kamionů z jiných zemí stanovily, po jakých silnicích smějí jezdit a u kterých benzinových pump mohou zastavovat. Když dovezou zboží na místo, maďarský personál ho z nákladního auta vyloží, přičemž řidič nesmí opustit kabinu, informuje agentura MTI.

Před maďarským přechodem Hegyeshalom se dnes na rakouské straně hranice vytvořila asi 20kilometrová kolona. "Očekáváme, že rakouské úřady udrží pořádek a umožní maďarským občanům a nákladním přepravcům přechod využívat," řekl Szijjártó.