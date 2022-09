Výsledky švédských parlamentních voleb budou podle komise známy večer

Stockholm - Předběžné výsledky nedělních parlamentních voleb ve Švédsku by měly být známy dnes večer. Podle švédské televize SVT to uvedla šéfka volební komise Anna Nyqvistová. Po sečtení 95 procent hlasů zatím těsně vede opoziční pravicový blok, který by v případě udržení náskoku mohl po osmi letech vystřídat u vlády sociální demokracii. Součástí pravicové aliance je i protiimigrační strana Švédští demokraté, se kterou v minulosti všechny hlavní strany odmítaly spolupracovat.

Dnešní sčítání se týká především korespondenčních hlasů a hlasů odevzdaných v zahraničí. Podle analytiků je nepravděpodobné, že by se na nynějších průběžných výsledcích něco změnilo. Švédové žijící v cizině totiž tradičně hlasují pro pravici.

Před sečtením posledních pěti procent hlasů získává pravicový blok, který kromě Švédských demokratů zahrnuje také Umírněnou koaliční stranu, Liberály a Křesťanskodemokratickou stranu, 175 z 349 parlamentních křesel. Středolevá aliance stávající premiérky Magdaleny Anderssonové by podle neúplných výsledků nyní obsadila 174 křesel.

Volební komise sdělila, že po sečtení všech hlasů oznámí předběžný výsledek voleb dnes večer. "Přesný čas oznámení ale nedokážu určit," prohlásila šéfka volební komise Nyqvistová. Konečný výsledek voleb do Riksdagu bývá ve Švédsku znám zhruba týden po hlasování.

"Výsledky jsou neuvěřitelně těsné. Můžou se ještě změnit, ale já o tom pochybuji," uvedl podle agentury AP sociolog ze stockholmské univerzity Zeth Isaksson, podle nějž bývají hlasy ze zahraničí tradičně konzervativní.

Největší úspěch zaznamenali ve volbách populističtí Švédští demokraté, kteří jsou se ziskem 20,6 procenta druhou nejsilnější stranou po sociální demokracii, kterou podpořilo 30,5 procenta voličů. Švédští demokraté v předvolební kampani slibovali tvrdě zakročit proti rostoucímu počtu násilností a proti válkám gangů, které do značné míry souvisejí s problémy s integrací přistěhovalců.

Pravicové strany se ale zdráhají se Švédskými demokraty, mezi jejichž zakládající členy patřili lidé otevřeně podporující ideologii nacistického Německa, spolupracovat ve vládě.

"Švédští demokraté chtějí být součástí vlády, ale to se patrně nestane, protože ve středopravém bloku jsou strany, které s tím nesouhlasí," prohlásil Isaksson.

"Liberálové nepustí Švédské demokraty do vlády," řekla švédskému rozhlasu v pondělí představitelka strany Karin Karslbroová.

Obdobně se vyjadřují i zástupci Umírněných. Ti ve volbách získali 19,1 procenta hlasů a jejich šéf Ulf Kristersson by se v případě vítězství pravicového bloku mohl stát novým švédským premiérem. "Se Švédskými demokraty vládu nevytvoříme. To je pro nás hranice, kterou nehodláme překročit," řekl serveru Euractiv představitel Umírněných Tomas Tobé.

I kdyby se ale Švédští demokraté nakonec do vlády nedostali a pouze podporovali menšinovou pravicovou koalici, měli by na vládní politiku značný vliv, podotýkají analytici.