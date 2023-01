Výsledky prezidentských voleb budou zveřejněny ve Sbírce zákonů v úterý

Praha - Státní volební komise formálně schválila výsledky prezidentských voleb, v jejichž závěru armádní generál ve výslužbě Petr Pavel se ziskem více než 58 procent hlasů porazil expremiéra Andreje Babiše (ANO). Ve Sbírce zákonů budou zveřejněny pravděpodobně v úterý 31. ledna, řekl dnes novinářům po jednání komise ředitel odboru voleb Tomáš Jírovec z ministerstva vnitra. Od 1. do 7. února by tak měli mít lidé týden na to, aby průběh a výsledek hlasování napadli u Nejvyššího správního soudu.

U soudu by podle místopředsedkyně Českého statistického úřadu Evy Krumpové mohly být napadeny výsledky z jednoho z okrsků v pražských Bohnicích, kde okrsková komise v zápisu o výsledku hlasování prohodila hlasy pro Pavla a Babiše. Chyba byla odhalena až po zákonné lhůtě 24 hodin od ukončení hlasování a nebylo ji možné opravit na rozdíl od korekce výsledků z jiných dvou obcí, uvedla Krumpová.

Volby byly podle Jírovce klidné, větší komplikace nezpůsobil ani páteční požár v kulturním domě v Nové Olešce na Děčínsku krátce před začátkem hlasování, kvůli kterému bylo třeba přemístit volební místnost. Vnitro řešilo několik dotazů a stížností, například portrét prvního českého prezidenta Václava Havla místo podobizny současné hlavy státu v jedné z volebních místností, uvedl Jírovec. Fotografie Havla, nikoli Zemana, visela na zdi ve volební místnosti v Černoučku na Litoměřicku, kde v pátek hlasoval nově zvolený prezident Pavel.

Někdejší představitel české armády a NATO Pavel byl zvolen čtvrtým českým prezidentem o uplynulém víkendu. Pavla volilo 3,36 milionu lidí, což představovalo 58,32 procenta hlasujících voličů. Babiše porazil o zhruba 960.000 hlasů. Hlasovat přišlo 70,25 procenta z osmi a čtvrt milionu voličů.

Pavel zvítězil i v prvním kole před dvěma týdny se ziskem 35,4 procenta hlasů, přičemž Babiš se ziskem 34,99 procenta zaostal jen těsně o zhruba 23.000 hlasů. Prvního kola prezidentských voleb zúčastnilo 68,24 procenta voličů.