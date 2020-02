Výsledky nominačního souboje z Iowy stále nejsou dostupné

Des Moines (USA) - Technické problémy a blíže neurčené "nesrovnalosti" způsobily odklad v ohlášení bedlivě očekávaných výsledků volebních shromáždění v americké Iowě, kde se jako v prvním státě USA rozhoduje o demokratickém protikandidátovi Donalda Trumpa v listopadových prezidentských volbách. Podle informací serveru Politico ze štábů dvou kandidátů budou výsledky zveřejněny zřejmě nejdříve ráno místního času (po poledni SEČ), oficiální zdroje však přesný čas zatím neuvedly. Americký prezident Trump označil nominační souboj v Iowě za fiasko.

Mluvčí Demokratické strany ve vyjádření uvedl, že se nejedná o útok hackerů či jiný nepřátelský čin. Podle některých zdrojů, na které se odvolává agentura AP, je příčinou potíží mobilní aplikace, která má organizátorům výsledky ze zhruba 1700 volebních shromáždění pomoci shromažďovat. Z jednotlivých míst volební komisaři místo toho dodávají do centra výsledky telefonicky. Linky jsou ale zahlceny.

Straničtí činitelé rovněž uvedli, že ověřují správnost zaslaných výsledků a chtějí se ujistit, že nebudou napadnutelné. Letos se totiž budou poprvé zveřejňovat i průběžné výsledky a strana má dát k dispozici celkem tři sady údajů. Většina amerických médií však určuje vítěze podle počtu získaných takzvaných státních delegátů.

Reakce favoritů nominačního souboje jsou rozdílné. Senátor Bernie Sanders zveřejnil vlastní dílčí výsledky z asi 40 procent okrsků, jež podle něj naznačují, že v Iowě vyhrál. Za vítěze klání se prohlásil rovněž bývalý starosta města South Bend v Indianě Pete Buttigieg: "Podle všech ukazatelů pojedeme do New Hampshire jako vítězové," prohlásil 38letý kandidát s odkazem na stát v Nové Anglii, kde se příští týden odehraje další část nominačního souboje.

Senátorka za stát Massachusetts Elizabeth Warrenová prohlásila, že výsledky z Iowy jsou příliš těsné na to, aby již mohly být oznámeny. Její soupeř Joe Biden, bývalý viceprezident, označil své výsledky za dobré. Nepředpokládá prý nutně vítězství, ale nechtěl připustit propad. "Jednu věc víme: Jsme nečekaně silní," prohlásila senátorka Amy Klobucharová a ujistila svoje stoupence, že se chystá ve volebním klání pokračovat.

Několik kandidátů, včetně Bidena, Klobucharové a Warrenové, hned po hlasování odletělo do státu New Hampshire, aby tam mohli ihned zahájit další část kampaně. Sanders se k nim má připojit v následujících hodinách.

Volební tým prezidenta Donalda Trumpa, který bude v listopadových volbách mandát obhajovat, reagoval zpochybněním legitimity volebního klání demokratů. "Zmanipulované?" napsal na twitteru manažer prezidentova volebního štábu Brad Parscale. "Demokraté se dusí ve zmatku, který si sami způsobili. Je to nejvíce odfláknuté selhání v historii," prohlásil Parscale. "Bylo by přirozené, kdyby lidé pochybovali o spravedlivosti toho procesu. A tihle lidé chtějí řídit celý náš systém zdravotnictví?" dodal.

Svoje volební shromáždění pořádali v noci na dnešek také republikáni. Vítězem spíše formálního klání se stal přesvědčivě s asi 97 procenty hlasů stávající prezident Trump a získal tak za stát Iowa všech 38 republikánských delegátů pro letní nominační sjezd strany.

Trump označil nominační souboj demokratů za fiasko

Za "absolutní fiasko" označil americký republikánský prezident Donald Trump volební proces ve státu Iowa, kde demokratičtí kandidáti svedli v noci na dnešek první souboj o to, kdo bude Trumpovým soupeřem v listopadových volbách. Místní vedení demokratů totiž stále nezveřejnilo výsledky složitého hlasování, zatímco se kandidáti již přesouvají do státu New Hampshire, kde se odehraje další kolo volebního klání.

"Demokratická volební shromáždění jsou absolutním fiaskem. Nic nefunguje, stejně jako když řídili zemi," napsal Trump na twitteru. "Jediný člověk, který může tvrdit, že včera zaznamenal v Iowě velké vítězství, je Trump," pokračoval prezident. V republikánských volebních shromážděních v Iowě Trump přesvědčivě zvítězil a získal všech 38 republikánských delegátů pro letní nominační sjezd strany.

Vedení místní pobočky Demokratické strany tvrdí, že zpoždění při zveřejňování výsledků způsobily z části technické problémy, ale také blíže neupřesněné "nesrovnalosti" při sčítání hlasů. Letos poprvé totiž strana zveřejňuje výsledky ze dvou částí volebního procesu a následně ještě matematický přepočet na takzvané státní delegáty, který většina médií používá pro konečné určení pořadí kandidátů. Je tedy možné, že nesrovnalosti panují právě mezi těmito třemi souvisejícími údaji.

Zatímco řada pozorovatelů pokládá zpoždění výsledků za neštěstí pro Demokratickou stranu se silným dopadem na další nominační boje, bývalý demokratický funkcionář v Iowě vyzývá ke klidu. "Je skutečně tak hrozné, že bude pár hodin zpoždění, abychom se ujistili, že jsou výsledky přesné?" prohlásil. "Žijeme v jiné době, době vysoké rychlosti! Internet! Sociální média! Lidé už zkrátka nejsou zvyklí vůbec na nic čekat," dodal.