Výsledky kontrolních testů hráčů Karviné budou zřejmě dnes

Ostrava - Výsledky testů karvinských prvoligových fotbalistů, kteří se nakazili koronavirem, by hygienici mohli znát už dnes odpoledne. Novinářům to řekla krajská hygienička Pavla Svrčinová. Klub je kvůli případům nákazy covidem-19 od 2. července v dvoutýdenní karanténě. Ligová fotbalová asociace (LFA) kvůli tomu posunula poslední dvě kola skupiny o záchranu a baráž o nejvyšší soutěž.

"Pro karvinský fotbalový klub jsme zařizovali testy na dnešní den, protože je to čtrnáctý den od významného kontaktu s tím pozitivním. Výsledky by měly být odpoledne," uvedla Svrčinová. Vzorky se budou zpracovávat ve Zdravotním ústavu v Ostravě. Odběry se podle krajské hygieničky prováděly přímo v Karviné a vzorky se následně převážely do Ostravy.

Na počátku července krajská hygienická stanice uvedla, že v karvinském klubu jsou čtyři případy nákazy koronavirem, z toho tři hráči a jeden člen vedení. Z toho vyplynula dvoutýdenní izolace celého mužstva a LFA odložila zbývající kola skupiny o záchranu na 23. a 26. července.

Karviné patří dvě kola před koncem nadstavby v šestičlenné skupině o záchranu čtvrté místo, které stejně jako pátá příčka znamená baráž. O dva body zpět jsou Opava a poslední Příbram.