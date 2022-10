Výsledek druhého kola senátních voleb je pro ANO zklamáním, řekl Babiš

Karlovy Vary - Výsledek druhého kola senátních voleb je pro ANO zklamáním, řekl dnes novinářům v Karlových Varech šéf hnutí Andrej Babiš. Zmínil, že sedm kandidátů prohrálo těsně a že komunální volby ANO vyhrálo. Zdůraznil, že on do Senátu nekandidoval a ani nikdy kandidovat nebude. Odmítl tak vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS), podle nějž Babiš ve volbách prohrál i osobně. Expremiér doplnil, že před příštími senátními volbami bude ANO přemýšlet nad mobilizací svých voličů. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová očekávala, že mandátů bude víc, výsledek ale hodnotí pozitivně.

Hnutí ANO, které mohlo mít po letošních volbách díky 17 finalistům celkem 20 senátorů, jich bude mít pět. "Komunál jsme jednoznačně vyhráli - voliči vyslyšeli naši žádost, aby to vzali jako referendum o vládě. Druhé kolo do Senátu jsme prohráli, tam nás voliči nevyslyšeli," shrnul Babiš. Za úspěch označil, kolik nominantů ANO se dostalo do druhého kola voleb. "Kdybychom vyhráli těch sedm míst, tak by to bylo úplně jinak," podotkl s tím, že ANO čekalo lepší výsledek.

"Teď chtějí lidem vnutit, že jsem kandidoval. Ono to vypadá, že jediný kandidát byl Babiš. Já jsem nekandidoval," řekl Babiš na adresu koalice Spolu. Na dotaz k prezidentské volbě zopakoval, že ANO oznámí svůj postup - tedy zda někoho nominuje a koho - 27. října. V České televizi následně doplnil, že výsledek druhého kola senátních voleb nebude mít na toto rozhodnutí vliv. "Určitě ne, nemá to s prezidentskou kampaní vůbec nic společného," řekl.

Babiš zároveň opět zkritizoval předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS), který na Jihlavsku obhájil mandát před kandidátkou ANO, Babišovou někdejší poradkyní Janou Nagyovou, která je spolu s ním obžalovaná v kauze Čapí hnízdo.. Podle Babiše Vystrčil v kampani lhal.

"Z kandidátů, kteří se dostali do Senátu, je nejhorší," prohlásil o Vystrčilovi. "Myslím si, že je to člověk, který nám dělá ostudu v zahraničí, ani se tam nedomluví, poškodil naše firmy," řekl. "Pokud senátoři mají pocit, že je to správný reprezentant v zahraničí, tak je to jejich věc," pokračoval. "Celý polistopadový kartel se zmobilizoval," poznamenal k podpoře Vystrčila. Zmínil například hudebníky Davida Kollera nebo Tomáše Kluse a taky bývalého ministra a svého kritika Miroslava Kalouska (TOP 09).

Volební účast 19,44 procenta Babiš označil za zajímavou. Zdůraznil, že 32,82 procenta ze všech odevzdaných hlasů byly pro kandidáty hnutí ANO. Zmínil také, že Nagyová dostala druhý nejvyšší počet hlasů ze všech kandidátů do Senátu. "Úplně neznámá dáma. Její organizace se ji rozhodla nominovat. Byl to střet bezpráví s polistopadovým kartelem," uvedl k volbě v jihlavském obvodu.

Zda nyní ANO v Senátu vytvoří samostatný klub, Babiš nevěděl. Nová senátorka za Karlovy Vary, lékařka Věra Procházková (ANO), k tomu řekla, že by to "samozřejmě bylo vhodné". "Je to předčasné, musíme se nejdřív sejít," uvedla. Klub v Senátu může utvořit nejméně pět senátorů.

Procházková také bez konkrétnějšího určení zkritizovala vyjádření předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové o kandidátech ANO. "Zvažovali jsme trestní oznámení za pomluvu. To, co tam bylo řečeno, je absolutní lež. Mám obavy, že paní Pekarová se neumí vyjádřit slušně. Opravdu už je namístě se nějak bránit," řekla nová senátorka. "Oni nás napadali, vulgárně uráželi i naše kandidáty," doplnil Babiš.

Schillerová očekávala, že mandátů bude víc, výsledek ale hodnotí pozitivně

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová očekávala, že opoziční hnutí získá víc senátorských mandátů, přesto vnímá výsledek senátních voleb pozitivně. "Musíme si uvědomit, že jsme bojovali proti pěti stranám. To je realita," řekla na dotaz ČTK. Poděkovala současně všem lidem, kteří přišli k volbám.

ANO získalo tři senátory, a bude tak mít v horní komoře celkem pět senátorů potřebných k založení vlastního stranického klubu. První kolo senátních voleb však ANO před týdnem vyhrálo a mělo své finalisty v 17 obvodech, přičemž již v prvním kole získal mandát Ladislav Václavec (ANO).

"Získali jsme tři mandáty a vzhledem k tomu, že nám druhá kola senátních voleb dlouhodobě nejdou, tak já se na to dívám pozitivně. Nejlepší výsledek mělo hnutí ANO v roce 2014, kdy jsme získali čtyři mandáty. Určitě jsme ale chtěli lepší výsledek, já osobně jsme čekala, že mandátů by mohlo být víc," uvedla Schlllerová, která je předsedkyní poslaneckého klubu hnutí. Mrzí ji neúspěch kandidátky ANO Ladislavy Brančíkové v obvodu Hodonín, která těsně prohrála s Evou Rajchmanovou (KDU-ČSL).