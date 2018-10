Plzeň - Knihu Plzeňský expres - Bohuslav Ebermann, vydanou k příležitosti sedmdesátin hokejové legendy, dnes na plzeňském zimním stadionu pokřtil majitel klubu HC Škoda Plzeň a další plzeňská ikona Martin Straka. "Nejdřív o ní nechtěl slyšet, ale naštěstí ho jeho manželka Diana přesvědčila, že kniha je dobrý nápad a přirozené vyústění unikátní kariéry," řekl ČTK autor Pavel Pechoušek, novinář, který byl v sezoně 2015/16 mluvčím plzeňského klubu.

Ebermann hrál s číslem 25 za plzeňské hokejové áčko od poloviny 60. let až do roku 1981. V lize nastoupil v 419 utkáních, v reprezentačním dresu jich bylo 177. Je členem Klubu hokejových střelců, na vojně v Dukle Jihlava získal mistrovské tituly v letech 1969 a 1970. "Byl to skromný kluk, výjimečný talent. Na nic nehrál a přistupoval k tréninku příkladně. Měl i při velké rychlosti vytříbenou techniku, byl to prostě typický rozdílový hráč," uvedl tehdejší trenér Stanislav Neveselý.

Ebermann je držitelem stříbra ze ZOH v Innsbrucku 1976, účastníkem ZOH 1980 v Lake Placid, kde byl vlajkonošem československé výpravy, Kanadského poháru v roce 1976 a několika světových šampionátů. Do síně Slávy českého hokeje byl uveden v roce 2010. Největším úspěchem bylo mistrovství světa ve Vídni v roce 1977. Šampionát rozhodl gólem proti Švédům, který se dostal na rok do televizní znělky Branek, bodů, vteřin.

"Chtěl jsem jako vesničan vůbec hrát na zimním stadionu. Dnešní děti to třeba nechápou, ale když se večer rozsvítila světla nad ledem, byl jsem unešený. Nikdy mě to nepřešlo," řekl.

V knize, která popisuje kariéru od dětství přes odchod do Švýcarska, emigraci, působení ve Francii po trénování v 90. letech, vzpomínají reprezentanti Vladimír Martinec, Milan Nový, Jiří Holeček, Jaroslav Pouzar, Jiří Holík i spoluhráči z Plzně - Karel Trachta, Jiří Neubauer, Vladimír Bednář a Marek Sýkora.

"Věděl jsem, že pro něj není problém ujet obráncům a dříve nebo později pojede sám na bránu. Když byl na ledě, musel jsem být pořád ve střehu," uvedl gólman Jiří Holeček. Podle brankáře Sborné Vladislava Treťjaka byl "opravdu velice nebezpečný hokejista". Podle Jiřího Holíka, který s Ebermanem hrál v útoku v Dukle, to býval velký štramák a holky v Jihlavě na něj letěly. "Dodnes potkávám jednu, už je to paní v letech, a ta na něj nemůže zapomenout. 'Co dělá Bohouš?' se mě vždycky vyptává," uvedl.

Obsahem knihy jsou také osobní vzpomínky Ebermannovy druhé manželky Diany, dcer Vanessy Diany a Veroniky, syna Erika, ale i jeho matky, která s ním žije ve stejném domě ve Vochově u Plzně.