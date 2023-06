Vyškov - Vyškovem dnes odpoledne projela kolona legendárních nákladních automobilů Praga V3S, které sloužily v armádě. Armáda jízdou z kasáren na vyškovské náměstí oslavila 70. let od začátku sériové výroby tohoto nákladního vozu. Součásti akce byly i přednášky o historii vozu, také fotografická a modelářská výstava. Na náměstí byly vozy k vidění odpoledne, do akce jimi přispělo brněnské Technické muzeum, řekl ČTK za muzeum Roman Řezníček.

"Šlo například o klasický valník či skříňové varianty, také o jeřáb. Šlo o průřez našich sbírek, vozů Praga V3S máme v různých variantách asi 25," řekl Řezníček. K vidění tyto vozy ale běžně nejsou, muzeum je má v depozitáři, jinam by se totiž nevešly. Muzeum je tak prezentuje právě na akcích, prezentačních jízdách a podobně. "Nemáme úplně ty nejstarší, ale nejčastěji jde o 60. až 70. léta. Některé z nich máme i ve verzi z poloviny 80. let," popsal Řezníček. Uvedl, že naprostou většinu jich muzeum získalo jako vyřazený materiál od armády, ale nedá se říct, kde přesně sloužily. "Bylo s tím poměrně dost práce, technika dlouho stála, byla třeba ji zase zprovoznit. Ale stále jezdí dobře," uvedl Řezníček.

Na náměstí si vozy prohlédly desítky lidí, zájemci si mohli sednout i za volant a vyzkoušet, jaké to bylo. Možnosti rády využily především děti. Instruktor na vyškovské vojenské akademii Libor Pliešovský ČTK na místě řekl, že v armádě měl dříve pod sebou jako technik roty 12 řidičů vozů Praga V3S. "Rozdělovalo se to tehdy asi na dvě skupiny řidičů. Ta první si nestěžovala na nic, kdy s tím vozem jezdili třeba i dřív v civilu, a ta druhá, která už měla možnost poznat i jiný typ vozidla. A ti měli výhrady k tomu, že to vozidlo bylo jednoduché, strohé, prostě vojenské. Nevyhovovalo jim, že jim kolem pedálů šel dovnitř studený vzduch, naopak v létě že pravou část nohy museli mít opřenou o blok, který kryl motor. Takže zase bylo moc horko," popsal. Vozidlo podle něj mělo ale mnohé benefity, jedním z nich podle něj bylo i to, že vůz snesl i třeba tvrdší zacházení a že projelo i terén, kde by jiné vozy selhaly.

Armáda vypsala požadavky na nový terénní speciál v roce 1951, první vyrobený automobil Praga V3S sjel z výrobní linky v dubnu 1953, která s přestávkami trvala až do roku 1990. Odhaduje se, že bylo vyrobeno kolem 130 000 těchto vozů. Směřovaly především právě do armády, a to kolem 80.000 vozů, uplatnily se ale i v civilním sektoru. Nejčastěji vyráběným typem byl valník a skříňový automobil, nástaveb bylo ale necelých osm desítek, šlo například o cisterny, jeřáby, dílny, sklápěčky, pojízdné prodejny a podobně. V prvním desetiletí nového století začala být Praga V3S v armádě nahrazována Tatrou 810.