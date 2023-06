Vyškov a Příbram zkusí proti ligovým favoritům zdramatizovat baráž

Praha - Odvety baráže o první fotbalovou ligu zakončí v neděli v Česku sezonu profesionálních soutěží. Po čtvrtečních úvodních zápasech mají výrazně blíže k úspěchu favorité z nejvyšší soutěže, celky z druhé ligy ale zkusí dvojutkání ještě zdramatizovat. Vyškov chce v domácí odvetě na stadionu v Drnovicích smazat manko 0:1 ze Zlína a Příbram po prohře 0:2 u Litavky překvapit v Pardubicích.

Druhý tým druholigové tabulky Vyškov proti Zlínu herně nezklamal a držel s patnáctým celkem nejvyšší soutěže krok. Jediný gól dal ale ve 64. minutě favorit zásluhou střídajícího Youby Dramého. "Byly pasáže, kdy Zlín spadl do hlubokého bloku. Nacházeli jsme okénka v jejich hře. Naši hráči podali velmi dobrý výkon a z toho musíme vycházet," řekl novinářům trenér Vyškova Jan Kameník.

Bývalý zlínský kouč věří, že jeho svěřenci mohou dvojzápas otočit a dosáhnout na premiérový postup mezi elitu. Vyškovští v Drnovicích, kde hrají domácí zápasy, pětkrát po sobě nenašli přemožitele. "Herně jsme ve Zlíně nezklamali a nebyli horší, z toho je třeba vycházet. Doma chceme manko smazat a začít znovu," dodal Kameník.

Zlín jede podruhé za sebou hájit prvoligovou příslušnost na venkovní hřiště. Před týdnem v závěru ligové nadstavby odvrátil po bezbrankové remíze v Brně přímý sestup a nerozhodný výsledek by mu stačil i tentokrát. "Ševci" čtyřikrát za sebou neprohráli.

"Čeká nás hodně těžký zápas, Vyškov prokázal svoji kvalitu. Typologie jejich hráčů je jiná, než jsme zvyklí. Na vlastním stadionu budou jejich afričtí hráči ještě nebezpečnější. Nemůžeme hrát na remízu a jen zezadu, to by bylo s takovým týmem obrovské riziko. Musíme prostě uhrát takový výsledek, který nás udrží v lize," řekl zlínský trenér Pavel Vrba.

Pardubice v Příbrami v první půli dvakrát zachránila tyč. Po změně stran už čtrnáctý celek nejvyšší soutěže dominoval a dvěma góly se výrazně přiblížil k udržení. Východočeši včetně dvou přípravných duelů porazili tým od Litavky pětkrát po sobě.

Pardubičtí spoléhají na domácí prostředí, kde vyhráli tři z posledních čtyř zápasů. Celkově Východočeši ve třech soutěžních duelech po sobě zvítězili. "Je to teprve první krok, nic není hotové. Nesmíme podcenit ani milimetr. Musíme si dát pozor na standardky Příbrami, mají na to hráče. Doma jsme silnější, budeme mít za sebou naše fanoušky. Určitě budeme hrát na vítězství," prohlásil pardubický trenér Radoslav Kováč.

Příbrami, která v sezoně 2018/19 zvládla baráž coby prvoligový celek, se výrazně vzdálil vysněný návrat mezi elitu po dvou letech. Třetí tým druhé nejvyšší soutěže se ale ještě chce pokusit dvojzápas zdramatizovat.

"Možná jsme si zasloužili přijatelnější výsledek do odvety. Určitě nepojedeme do Pardubic odevzdaní. Vyhrát tam o dva góly se nepovedlo i lepším týmům, situace je kritická. Ale jsou to jen dva góly a furt je to fotbal," řekl asistent příbramského trenéra Roman Bednář.

"Bylo by fajn, kdybychom třeba vstřelili první gól a zdramatizovali to. Zase to ale nemůžeme úplně otvírat, to by byla voda na mlýn pro Pardubice. Fotbal nahoru dolů by jim vyhovoval," dodal.

Obě odvety mají v neděli výkop v 17:00.

Statistické údaje před odvetnými zápasy baráže o účast v 1. lize: FK Pardubice (14. v první lize) - Viagem Příbram (3. v druhé lize) Výkop: neděle 4. června, 17:00. První zápas: 2:0. Rozhodčí: Zelinka - Váňa, Hurych - Szikszay (video). Bilance v lize: 2 2-0-0 2:0. Předpokládané sestavy: Pardubice: Markovič - Icha, Hranáč, Vlček, Chlumecký - Darmovzal - Sychra, Hlavatý, Janošek, Pikul - Černý. Příbram: Melichar - Jahič, Sakala, Fišl - Vokřínek, Petrák, Švestka, Dudl - Zeronik, Šajch - Wágner. Absence: Kostka, Mareš, Solil (všichni zranění), Nita (nejistý start) - Jeřábek, Surmaj (oba zranění). Nejlepší střelci v této ligové sezoně: Janošek (8) - Wágner (17). Zajímavosti: - Pardubice v posledních 3 vzájemných soutěžních zápasech zvítězily a neinkasovaly, v obou dosavadních prvoligových duelech s Příbramí vyhrály 1:0 - Pardubice v přípravě v lednu porazily Příbram 3:0, vloni v červnu pak 2:1 - Pardubice obsadily v první lize 14. místo, Příbram skončila v druhé lize třetí - Pardubice hrají v první lize 3. sezonu a ještě nesestoupily - Příbram byla naposledy v nejvyšší soutěži v sezoně 2020/21 - Příbram si zahrála baráž v sezoně 2018/19, kdy proti Brnu uhájila prvoligovou příslušnost - Pardubice vyhrály 4 z posledních 5 zápasů a 3x po sobě zvítězily - Pardubice vyhrály 3 z posledních 4 domácích zápasů - Příbram ve čtvrtek prohrála po 5 zápasech - Příbram venku v lize zvítězila v jediném z posledních 5 utkání, ale 3x po sobě tam neprohrála MFK Vyškov (2. v druhé lize) - Trinity Zlín (15. v první lize) Výkop: neděle 4. června, 17:00. První zápas: 0:1. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Hájek - Orel (video). Bilance v lize: -. Předpokládané sestavy: Vyškov: Kinský - Němeček, Srubek, Musa, Souaré - Štěpánek, Lahodný - Kanakimana, Vintr, Alégué - Bayo. Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Kolář, Reiter - Didiba, Hrubý - Vukadinovič, Slončík, Fantiš - Balaj. Absence: nikdo - Hlinka, Kozák, Tkáč (všichni zranění), Hloušek (rozhodnutí klubu). Nejlepší střelci v této ligové sezoně: Kanakimana (14) - Kozák (5). Zajímavosti: - týmy se dosud neutkaly v první lize, 3x spolu hrály v domácím poháru a 2x zvítězil Vyškov (naposledy vloni v osmifinále 1:0 ve Zlíně) - Vyškov skončil druhý v druhé lize, Zlín obsadil v první lize 15. místo - Vyškov usiluje o premiérový postup do první ligy - Zlín hraje v první lize nepřetržitě od sezony 2015/16, naposledy sestoupil v roce 2009 - Vyškov ve čtvrtek prohrál po 7 zápasech a 2x po sobě neskóroval - Vyškov doma 5x za sebou neprohrál - Vyškov hraje domácí zápasy v Drnovicích - Zlín 4x po sobě neprohrál (z toho 3 vítězství) a v posledních 2 zápasech neinkasoval - Zlín venku prohrál jediný z posledních 4 zápasů, ale v lize tam zvítězil v jediném z posledních 32 duelů - kouč Vyškova Kameník v minulosti trénoval Zlín