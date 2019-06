Vyšetřovatelé oznámili jména údajných pachatelů útoku na let MH17

Haag - Z odpovědnosti za katastrofu malajsijského letounu na lince MH17, při níž zahynulo 298 lidí, budou souzeni Rusové Igor Girkin, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko. Novinářům to v nizozemském Nieuwegeinu sdělily rodiny pozůstalých, které s výsledky šetření seznámila skupina mezinárodních vyšetřovatelů.

"Je to právě to, v co jsme doufali. Je to začátek, je to dobrý začátek," prohlásila Silene Fredrikszová Hoogzandová, jejíž syn Bryce byl mezi mrtvými. Dodala, že nepředpokládá, že by se obvinění k soudu dostavili. Girkin, známý rovněž jako Strelkov, je bývalým důstojníkem ruské kontrarozvědky, který v povstaleckém Donbasu v době neštěstí působil jako "ministr obrany".

Skupina vyšetřovatelů, jejímž členy jsou experti z Nizozemska, Belgie, Malajsie, Austrálie a Ukrajiny, loni dospěla k závěru, že letoun Boeing 777 sestřelila raketa země-vzduch Buk odpálená z prostoru ovládaného v létě 2014 proruskými separatisty. Zbraň na místo dopravili příslušníci 53. ruské protivzdušné brigády dislokované v Kursku. Rusko tvrdí, že raketa Buk pocházela z arzenálu ukrajinské armády, případně že civilní letadlo nad Donbasem sestřelila ukrajinská stíhačka.

Vyšetřování postupuje pomalu, trvá už bezmála pět let. Vyšetřovatelé se snažili identifikovat osoby hovořící o pohybu odpalovacího zařízení a o sestřelení letadla v zachycené komunikaci, kde se vojáci oslovují jen jmény "Andrej Ivanovič" a "Nikolaj Fjodorovič" nebo kódovým označením "Orion" či "Delfín". Některé identifikovala mezinárodní investigativní skupina Bellingcat v dnešním prohlášení, v němž jsou uvedena jména dvanácti údajných pachatelů včetně Girkina, Dubinského, Pulatova i Charčenka.

Pokud budou v Nizozemsku osoby údajně odpovědné za útok obviněny, je krajně pochybné, že by je Rusko vydalo. Ruská ústava zakazuje vydávání občanů k soudním líčením v cizině, souzeni tak budou nejspíš v nepřítomnosti.