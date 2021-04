Vyšetřovatel: Úklid trosek vrtulníku, v němž umřel Kellner, je na majiteli

Anchorage (USA) - Po havárii, při níž zahynulo pět lidí včetně nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, musí odstranění trosek vrtulníku z aljašské divočiny zajistit letecká společnost. Podle agentury AP to uvedl zástupce amerického federálního úřadu, který vyšetřuje příčiny nehody. Vyšetřovatelé doufají, že se úklidovou operaci podaří provést do konce týdne.

Helikoptéra Airbus AS350B3 se šesti lidmi na palubě havarovala v oblasti ledovce Knik v sobotu večer. Podle všeho narazila do svahu těsně pod hřebenem, načež se po srázu zřítila asi o 250 metrů níž. Vrak více než čtyři dny po nehodě zůstává na místě neštěstí, snahy o jeho vyzvednutí komplikují náročný terén a nepříznivé povětrnostní podmínky.

Vrtulník provozovala skupina Soloy Helicopters a podle Clinta Johsnona z amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) je za úklid trosek zodpovědná pojišťovací společnost letecké firmy. Očekává se, že vrak bude následně předán do rukou vyšetřovatelů.

To by mohlo umožnit prozkoumání záznamových zařízení vrtulníku, která mohou poodhalit odpovědi na nezodpovězené otázky kolem okolností havárie. Tým NTSB se mimo jiné snaží zjistit, proč byli záchranáři upozorněni na nezvěstný stroj až dvě hodiny poté, co vrtulník Soloy Helicopters přestal vysílat satelitní trasovací signál. Také zjišťují, za jakého počasí se nehoda stala, jaké zkušenosti měl pilot a v jakém stavu byl vrtulník.

Kromě 56letého Kellnera přišli při havárii o život také trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci: Gregory Harms a Sean McManamy. Jako jediný ji přežil další Čech a bývalý profesionální snowboardista David Horváth, který skončil ve vážném stavu v nemocnici v Anchorage.