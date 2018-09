Ostrava - Skutečnost, že nebezpečná droga - syntetický kanabinoid - šířící se Ostravou zatím nemá více obětí, je spíše dílem náhody. Její uživatelé totiž měli štěstí, že psychotropní látku ve větší míře neužili spolu s dalšími drogami nebo ji nekombinovali s alkoholem. ČTK to řekl vedoucí vyšetřování a náměstek ředitele pro službu kriminální policie Radim Wita. Po užití drogy zatím zemřel dvaatřicetiletý bezdomovec, který byl zároveň silně opilý. Obviněno je v kauze zatím šest lidí. Policie nemá pochyby o tom, že droga byla nalezena v kontejneru.

Policie v úterý informovala o tom, že se nebezpečná droga mohla dostala do oběhu poté, co ji v kontejneru v Ostravě našla žena bez domova. Policii tvrdila, že vzala jednu bednu ze šesti, které v kontejneru byly. V každé krabici bylo údajně 500 sáčků, každý z nich mohl obsahovat jednu až dvě dávky. Policie ale poukazovala na to, že s ženou je problematická spolupráce a není jasné, nakolik je důvěryhodná.

"My nemáme pochybnost o tom, že ta droga byla skutečně nalezena v kontejneru. Samozřejmě je otázkou, jestli se tam v těch dalších pěti krabicích, které tam ta žena viděla, nacházela taky droga," uvedl Wita. Podle něj tak policie nemá jistotu, zda krabice nemohl vzít i někdo jiný a podobný způsobem drogu distribuuje jinde.

"Prozatím se nám to z toho prověřování motá kolem uzavřené skupiny osob. Nic nenasvědčuje tomu, že by se nám dostala do oběhu droga z dalších krabic. Současně je ale velmi složité dát dohromady to množství, které ona popisuje," řekl Wita. Upřesnil, že z dosavadního popisu ženy je zřejmé, že v krabici mohlo být 250 až 500 balení drogy. "Krabici nemáme, ale nemáme důvod pochybovat o tom množství, které říká," doplnil Wita. Podle něj si je bezdomovkyně jistá počtem 50 velkých sáčků, ale už nedokáže přesně určit, kolik v nich bylo menších balení.

Vyšetřovatel se domnívá, že policie nešíří zbytečnou paniku, protože droga je velmi nepředvídatelná. Distributoři ji některým postiženým vydávali za kvalitnější marihuanu. Nástup je navíc velmi rychlý. "Skutečně máme po jednom šluku člověka, který má dva metry, měl vypito nějaké pivo, má zkušenost s drogami a dvě hodiny o sobě nevěděl, neví, co dělal," řekl ČTK Wita. Droga už se kromě bezdomovců šíří i mezi romskou menšinou.