Vyšetřování záplav v Brodku u Přerova potrvá ještě měsíce

Přerov - Na několik měsíců se ještě protáhne vyšetřování okolností říjnových záplav v Brodku u Přerova. Voda z Olešnice tam tehdy zaplavila několik ulic a zasáhla na 70 nemovitostí. Policisté věc vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení, dosud nebyl nikdo obviněn, řekla ČTK mluvčí přerovské policie Miluše Zajícová. Podle starosty obce Romana Zbožínka (Občané pro Brodek) nesou následky povodní v obci stále stopy, řada obyvatel nemá své domy dosud vysušeny.

Fotogalerie

Podle policejní mluvčí bude vyšetřování okolností záplav časově velmi náročné, kriminalisté odhadují, že se doberou k nějakému závěru minimálně až za půl roku. "A to z toho důvodu, že je zde velké množství poškozených, vypracovávají se také znalecké posudky z několika oborů," řekla ČTK policejní mluvčí.

Zbožínek dnes škody neupřesnil, podle něj se stále doplňují. "Škody byly jednak na majetku, které řešily pojišťovny, náklady vznikly i kvůli odstraňování následků, jako byl vývoz odpadů ze zasažených domácností či zajišťování vysoušečů. Ty budou v řízení poté uplatňovány," řekl starosta.

Voda z Olešnice zatopila domy v Brodku loni v polovině října. Starosta městyse, ve kterém žije přes 1900 lidí, tehdy uvedl, že zasáhla 70 nemovitostí. Řada obyvatel v obci se s následky povodní stále potýká. "Jestli budou mít lidé objekty v pořádku, tak se o tom dá mluvit až na podzim tohoto roku. Až po létě, kdy je budou moci pořádně vysušit," podotkl starosta.

Policisté vzápětí po záplavách začali prověřovat, zda někdo nezanedbal povinnosti vyplývající z provozního řádu stavidla na jezu u mlýna Kaláb na říčce Olešnici. Při vydatných deštích ve středu 14. října večer zůstalo stavidlo uzavřené. "V roce 1997, kdy tady byla stoletá voda, byl Brodek v podstatě nedotčen. To, co se stalo, byla nedbalostní záležitost, která se odehrála na stavidle na katastru sousední obce Kokory. Nedbalostní záležitost nějakého jednotlivce způsobila tuto katastrofu. To vše bude předmětem jednání soudu," dodal starosta.

Olešnice, která pramení v Oderských vrších nedaleko pramene Odry, při říjnových záplavách pohrozila i v dalších obcích na Přerovsku, z koryta se tehdy vylila například v přerovské části Penčice, v pohotovosti kvůli ní byli i hasiči v nedalekých Žeravicích, do obytných částí se ale nedostala.