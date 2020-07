Vyšetřování srážky vlaků pokračuje, provoz v místě byl obnoven

Pernink (Karlovarsko)/Praha - Vyšetřování okolností úterní srážky dvou vlaků na jednokolejné trati u Perninku na Karlovarsku, při které zemřeli dva lidé a dalších 24 bylo zraněno, pokračuje. Ze záznamů komunikace mezi strojvůdci a dispečerem podle Drážní inspekce (DI) vyplynulo, že vlak jedoucí na Karlovy Vary měl zůstat stát ve stanici Pernink, kde ale nepočkal. Proč se to stalo, není jasné. Inspektoři zatím neměli možnost vyslechnout strojvedoucího. Provoz na trati v místě nehody byl ráno obnoven. Zranění jsou stabilizovaní, mnozí už i doma. České dráhy uvedly, že jsou připraveny odškodnit aktéry nehody i pozůstalé. Strojvůdcům vadí technické zabezpečení regionálních tratí, je podle nich nedostatečné. Nesouhlasí s tím, aby se spoléhalo jen na lidský faktor.

Policie tragédii vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení, jednoho strojvedoucího zadržela. Na vyšetřování spolupracuje s Drážní inspekcí, jejíž vyšetřovatelé vyslechli nahrávky komunikace mezi strojvedoucími a dispečerem. Z prvních poznatků je zřejmé, že hlavní příčinou nehody byla lidská chyba. Nejen pro zjištění přesných příčin srážky, ale i pro navržení bezpečnostních opatření bude podle mluvčího inspekce Martina Drápala podstatné zjistit, proč vlak na Karlovy Vary nečekal na protijedoucí soupravu v Perninku. Drážní inspekce prověřuje i to, zda strojvedoucí na trať nevjel, protože si kvůli volnému pondělí spletl dny.

Na trati, na níž se nehoda stala, není žádné zabezpečovací zařízení, které by bránilo nebo upozornilo strojvůdce, že na trať nemá vjet. Vlaky jedoucí v opačných směrech se na trati mají míjet v předem dané stanici, provoz tam řídí lidé a vše závisí na komunikaci strojvedoucích s dispečerem.

Vyšetřovatelé zatím nevědí ani to, jakou rychlostí vlaky v okamžiku srážky jely. U jednoho z vlaků se podle generálního inspektora Drážní inspekce Jana Kučery rychloměr zasekl na rychlosti 47 kilometrů v hodině. "Vzhledem k tomu, že na trati je traťová rychlost 50 kilometrů v hodině, dá se předpokládat, že srážka byla zhruba do 100 kilometrů v hodině," uvedl Kučera. O síle nárazu podle něj svědčí to, že souprava Regionova jedoucí od Karlových Varů se po střetu posunula o 12 metrů zpět.

Místo nehody mezi Novými Hamry a dopravnou Pernink je od dnešního rána opět průjezdné. Havarované vlaky Správa železnic v noci z trati odstranila. Co s nimi bude, je na Českých drahách, kterým patří. Drážní inspekce škodu po nehodě předběžně odhadla na 20 milionů korun.

Nehoda se stala v úterý asi v 15:10, když se osobní vlak z Karlových Varů do německého Johanngeorgenstadtu srazil s osobním vlakem v opačném směru. Podle Drážní inspekce cestovalo v obou vlacích 33 lidí včetně personálu. Dva lidé zemřeli, devět utrpělo středně těžká a těžká zranění, 15 lidí se zranilo lehce a sedm záchranáři ošetřili na místě.

Nejhůře zranění byli převezeni do Plzně, podle náměstkyně ředitele Fakultní nemocnice Plzeň Andrey Mašínové jsou všichni čtyři zranění ve stabilizovaném stavu. Další zranění skončili po nehodě v karlovarské nemocnici, podle jejího mluvčího Vladislava Podrackého to byla především lehčí zranění, pohmožděniny nebo tržné rány. Po ošetření byli tito lidé propuštěni do domácí péče.

Strojvůdci: Technické zabezpečení lokálních tratí je nedostatečné

Českým strojvůdcům vadí stávající situace v technickém zabezpečení regionálních tratí, které je podle nich nedostatečné. Odmítají, aby byl provoz závislý jen na lidském faktoru a žádají, aby byly více využívány technologie, které jsou k dispozici. ČTK to dnes řekl prezident Federace strojvůdců ČR Jaroslav Vondrovic. Podle Správy železnic jsou všechny celostátní i regionální tratě zabezpečené, je však nutné dodržovat předpisy.

Stávající situace v zabezpečení lokálních tratí je podle federace nepřijatelná. "Nadále již v 21. století přece nelze spoléhat pouze na lidský faktor, v našem případě na strojvedoucího, na lidský činitel, u něhož jakékoliv malinké zaváhání či pochybení může přinést fatální následky," uvedl Vondrovic.

Stát podle něj příliš spoléhá na strategii vybudování systému ETCS, který umožňuje zastavit vlak na dálku. Jeho instalace na regionálních tratích ale bude trvat možná až 20 let. Federace proto žádá, aby se do doby plošného vybudování systému ETCS využilo stávající a schválené opatření pro regionální tratě. "Jde o využití systému Radiobloku, který je již po několik let v provozu bez jakéhokoliv problému na Volarsku v jižních Čechách," řekl Vondrovic. Systém ETCS je nyní instalován zejména na dálkových a vytížených tratích.

Na tratích se zjednodušeným řízením provozu se od roku 2011 staly čtyři nehody, čtvrteční byla pátá. Ve všech případech bylo příčinou selhání člověka.