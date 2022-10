Vyšetřování pádu kabiny visuté lanovky na Ještěd ani po roce není uzavřené

Liberec - Vyšetřování pádu kabiny visuté lanovky na Ještěd v Liberci, při níž před rokem na konci října zemřel průvodčí, není stále uzavřené. Policie k tomu potřebuje multioborový znalecký posudek Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, jehož vypracování si u něj zadala.

"Nemáme ho zatím a nedokážeme ani odhadnout, kdy přijde. Bez něj nemůžeme rozhodnout, takže je to stále ve stadiu prověřování," uvedla pro ČTK regionální mluvčí policie Ivana Baláková. Policisté neštěstí šetří pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, nikoho konkrétního dosud neobvinili.

Bez posudku nemůže šetření ukončit ani Drážní inspekce. "V tuto chvíli čekáme na posudek od policie, který se týká lanovky," řekl mluvčí inspekce Martin Drápal.

Loňská tragická nehoda byla první na této lanovce od jejího vybudování v letech 1932 až 1933. Po přetržení tažného lana spadla jedna ze dvou kabin a zemřel průvodčí. V kabině pro 35 lidí byl sám. Třinácti cestujícím ve druhé kabině se nic nestalo, zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí. Průvodčímu se podařilo aktivovat záchrannou brzdu a kabinu, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici, zastavit.

Proč se lano přetrhlo, neví ani po roce přednosta ještědské lanovky Vladimír Štěpán. "Netuším, proč by mělo prasknout. Nikdy jsme s tím neměli žádný problém," uvedl Štěpán pro ČTK.

Dvoukabinová lanovka na Ještěd je od tragické nehody mimo provoz. Je ve vlastnictví Českých drah (ČD), které ale nechtějí do její obnovy investovat, a i proto nyní jednají s Libercem o jejím převedení na město. Primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) ČTK sdělil, že společně s ČD připravují podklady pro vypracování znaleckých posudků, aby bylo možné stanovit kupní cenu. "Máme v plánu společně oslovit jeden znalecký ústav, aby vznikl jeden znalecký posudek a k němu potom ještě revizní. To znamená, abychom měli společné podklady a nemuseli pak třeba řešit, že každý bude mít svůj vlastní (posudek) a ten se bude významně lišit," řekl primátor. Předpokládá, že výsledek budou mít nejpozději do půl roku.

Primátor také připomněl, že zastupitelé města letos v červnu schválili podnět ke změně územního plánu, aby bylo možné lanovku prodloužit ke konečné tramvaje. "To bude trvat zhruba tři čtvrtě roku než se změní územní plán," odhadl Zámečník.

Náklady na obnovu lanovky se předběžně odhadují na 250 až 300 milionů korun, které ale ani Liberec nechce platit sám. Zkusí proto sehnat soukromého investora, který by lanovku provozoval. Kdy bude lanovka opět v provozu, zatím nedokáže nikdo říci. Nejdřív to ale bude až za několik let. "Budeme dělat vše pro to, aby se lidé svezli novou lanovkou v tomto volebním období," řekl Zámečník. Toto volební období potrvá do podzimu 2026.