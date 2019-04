Brno - Vyšetřování pondělní nehody tramvaje a trolejbusu v centru Brna může podle policie trvat měsíce, vyslechnout bude třeba desítky svědků. ČTK to řekl mluvčí policie David Chaloupka. Při nehodě v Křenové ulici se 40 lidí zranilo.

"Svědků je hodně, není to otázka několika dní, že by byli všichni vyslechnuti. Musí se to dělat i s ohledem na to, kdy mají čas. Jsou zde i svědci, kteří byli zraněni v hromadných dopravních prostředcích a musí se jim dopřát čas na zotavení," řekl Chaloupka. Vyšetřování takto velkých nehod může podle něj zabrat třeba i půl roku. Doplnil, že policisté si k tomu zvou i znalce z oboru dopravy.

Policie od počátku skládá prvotní informace, jak se nehoda stala, pracuje s verzemi. "Ale určitě nebudeme říkat, s jakými verzemi pracujeme, abychom od těch svědků zjistili co nejpřesněji, co zažili, aby to nebylo ovlivněno nějakým naším prohlášením," vysvětlil mluvčí.

Video: Srážka trolejbusu a tramvaje v Brně

01.04.2019, 17:41, autor: Lenka Horáková, zdroj: ČTK

Policejní mluvčí Pavel Šváb ČTK v pondělí řekl, že příčinou nehody může být od technické závady přes zdravotní indispozice řidiče až po chybu řidiče. Některá média spekulují o tom, že jednou z vyšetřovacích verzí je to, že se trolejbus vyhýbal ženě s kočárkem.

Klíčová svědectví policie získá od obou řidičů. "Jejich výslech ještě neproběhl, prvotní je, aby se dostali do stavu, aby výslechu byli schopni," uvedl Chaloupka.

Nehoda se stala před pondělní 14. hodinou a téměř na šest hodin zablokovala Křenovou ulici. Průjezdná byla kolem 19:30. V Brně se tvořily velké kolony jak v blízkosti nehody, tak na objízdných trasách. Vznikla škoda kolem dvou milionů korun.

Nemocnice úspěšně operovala řidiče zraněného při nehodě v Brně

Dětská nemocnice spadající pod Fakultní nemocnici Brno propustila do domácího ošetřování dítě, které se v Brně zranilo při pondělní srážce tramvaje a trolejbusu. ČTK to řekl mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára. Při nehodě bylo zraněno 40 lidí včetně dvou dětí a obou řidičů, někteří těžce. Lékaři Úrazové nemocnice podle ředitele Zdeňka Buštíka úspěšně operovali jednoho z řidičů. Ve Fakultní nemocnici u svaté Anny zůstávají čtyři pacienti.

Ze 40 lidí bylo 13 zraněných těžce a středně těžce. Záchranáři raněné odvezli do různých nemocnic ve městě. Někteří skončili i ve Vojenské nemocnici a také na klinice SurGal.

Fakultní nemocnice Brno přijala pět dospělých pacientů a jedno dítě do Dětské nemocnice Brno, která pod ni spadá. "Dítě jsme už propustili. Pět dospělých je u nás. Víceméně měli středně těžká poranění. Dvě ženy šly okamžitě na operaci se zraněním nohou. Další dva muži mají otřes mozku a zhmožděniny. Pátý člověk skončil na traumatologii spíše s lehčími zraněními," uvedl Žára.

Deset pacientů ošetřili pracovníci Úrazové nemocnice, čtyři z nich ponechali v hospitalizaci. "Zatím nemáme žádnou změnu. Řidiče jsme úspěšně operovali," řekl Buštík.

Čtyři pacienti zůstávají i ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. "Všichni jsou na JIP. Mají vážná zranění, ale nejsou nyní v bezprostředním ohrožení života. Jeden pacient půjde na operaci," řekla ČTK mluvčí nemocnice Petra Veselá.