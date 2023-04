Vyšetřování Kellnerovy nehody se protáhlo kvůli chybějícím součástem

Washington - Vyšetřování nehody vrtulníku, při níž v roce 2021 na Aljašce zemřel i český miliardář Petr Kellner, se protáhlo, protože více než rok trvalo, než se z horské oblasti podařilo vyzvednout důležité součásti stroje. ČTK to sdělil americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB), který má vyšetřování na starosti. To se nyní blíží ke konci. Závěrečnou zprávu by měl úřad dokončit a zveřejnit v létě.

"Vyšetřování je v závěrečné fázi," ujistil ČTK Peter C. Knudson z NTSB, podle něhož byl celý proces komplikovaný. "Přestože trup vrtulníku se po havárii podařilo vyzvednout poměrně rychle, některé důležité součásti se kvůli strmému terénu a extrémním povětrnostním podmínkám nepodařilo vyzvednout hned," uvedl Knudson, podle něhož se to povedlo až v létě roku 2022, tedy více než rok po nehodě z března 2021.

"Některé části vyšetřování byly pozastaveny do doby, než vyšetřovatelé mohli tyto součásti prozkoumat, což posunulo harmonogram pro dokončení (závěrečné) zprávy," doplnil.

V předběžné zprávě z dubna 2021 Národní úřad pro bezpečnost v dopravě konstatoval, že vrtulník před pádem po několik minut pomalu manévroval těsně nad vrcholem horského hřebene. Nehoda si 27. března 2021 vyžádala celkem pět životů a jednoho těžce zraněného.

Letos v březnu podnikatelka Renáta Kellnerová s rodinou požádala soud na Aljašce o prošetření nehody. Chce tak dosáhnout vyšetření případných pochybení letecké společnosti, která vrtulník provozovala, i možných selhání dalších subjektů, které se podílely na záchranných operacích. "Podle dostupných svědectví byly záchranné jednotky na místo neštěstí povolány až několik hodin po havárii, a je tudíž evidentní, že některé osoby musely pochybit," uvedl začátkem dubna v prohlášení zaslaném ČTK mluvčí PPF Leoš Rousek.

Pokud by záchrana přišla dříve, mohl Kellner podle žaloby přežít. Tracey Knutsonová, americká advokátka Čecha Davida Horvátha, který nehodu jako jediný přežil, totiž tvrdí, že Kellner byl po pádu vrtulníku nejméně dvě hodiny naživu.

Rodina Kellnerové chtěla původně s právními kroky vyčkat právě na závěrečnou zprávu amerických úřadů k okolnostem tragédie. "Vyšetřování však ani po více než dvou letech není ukončeno. Vzhledem k tomu, že 27. března 2023 uplynula podle amerického práva dvouletá promlčecí lhůta pro podání občanskoprávních žalob, nezbylo rodině než urychleně konat," stojí v prohlášení, které počátkem dubna vydala skupina PPF.