Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo potrvá nejméně do prosince

Praha - Ani po téměř roce od rozhodnutí Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana o tom, že stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo pokračuje, nebylo vyšetřování ukončeno. Lhůta pro jeho skončení byla naposledy prodloužena na konci srpna, mělo by skončit v prosinci letošního roku. Podle mluvčího pražského městského státního zastupitelství (MSZ), jehož žalobce Jaroslav Šaroch má případ na starosti, ale není vyloučeno, že se vyšetřování protáhne až do příštího roku.

Podle mluvčího MSZ Aleše Cimbaly není možné upřesnit, jaké úkony ještě vyšetřovatelům zbývají. Už dříve ale uvedl, že jsou spojené s vyžádáním právní pomoci v zahraničí a nelze určit, jaký čas si vyžádají. "V současné době je předpokládáno, že bude vyšetřování skončeno v prosinci roku 2020," uvedl Cimbala na dotaz ČTK. Doplnil však, že nelze vyloučit prodloužení lhůty.

Podstatou případu je to, že Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Na tu by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.

V kauze je nyní stíhán pouze Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová. Původně policisté obvinili více lidí včetně Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil Šaroch v květnu 2018. Loni zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, a to přes to, že policie navrhovala podání obžaloby. Nejvyšší státní zástupce loni 4. prosince po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Mayerové, podle něj bylo řízení v jejich případě zastaveno nezákonně a předčasně. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo.

Při zdůvodnění svého verdiktu Zeman uvedl, že je nutné důkladněji vyhodnotit evropskou legislativu a navazující judikaturu, stejně jako otázku zavinění Babiše a Mayerové, která žádost o dotaci pro Farmu Čapí hnízdo podepsala. Babiš, který je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Mayerová v minulosti uvedla, že je přesvědčena, že zákon porušen nebyl.

Server Seznam Zprávy už dříve napsal, že na podzim mají vyšetřovatelé v plánu v zahraničí výslech svědků. Současně má podle serveru vzniknout analýza vztahů koncernu Agrofert, který premiér kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Deník Právo v září napsal, že kriminalisté požádali o právní pomoc na Slovensku a v Německu.