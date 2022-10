Vyšetřovací výbor předvolá Trumpa kvůli útoku na Kapitol

Výbor americké Sněmovny reprezentantů vyšetřující loňský útok na Kapitol, 13.října 2022. Na obrazovce bývalý prezident Donald Trump vyfocený 6. ledna 2021 po návratu do Bílého domu.

Výbor americké Sněmovny reprezentantů vyšetřující loňský útok na Kapitol, 13.října 2022. Na obrazovce bývalý prezident Donald Trump vyfocený 6. ledna 2021 po návratu do Bílého domu. ČTK/AP/Jacquelyn Martin

Washington - Výbor americké Sněmovny reprezentantů vyšetřující loňský útok na Kapitol si předvolá bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Někdejší republikánský šéf Bílého domu má před komisí podat svědectví v souvislosti s událostmi, při nichž dav jeho příznivců zaútočil na budovu amerického Kongresu v den potvrzování výsledku prezidentských voleb. Informovaly o tom světové agentury, podle nichž o Trumpově předvolání rozhodl panel jednomyslně v hlasování během dnešního veřejného slyšení.

"Je to člověk, který stojí v centru toho, co se 6. ledna stalo. Takže ho chceme slyšet," prohlásil podle stanice CNN Bennie Thompson, předseda vyšetřovacího výboru. Dnešní hlasování o Trumpově předvolání je podle zpravodajské televize vystupňováním snahy panelu získat svědectví bývalého prezidenta, ačkoliv v této pozdní fázi vyšetřování je nepravděpodobné, že by bývalý šéf Bílého domu předvolání vyhověl. A výbor pravděpodobně nemá čas na zdlouhavý soudní spor, píše CNN na svém webu.

Dnešní veřejné slyšení bylo podle agentury AP desáté v řadě a konalo se jen několik týdnů před nadcházejícími volbami do Kongresu. Zabývalo se mimo jiné Trumpovým "duševním stavem". Stanice BBC napsala, že během něj byly předloženy e-maily a výpovědi svědků, které podle výboru dokazují, že Trump dopředu plánoval zpochybnit výsledky voleb v případě své prohry.

Mohlo by jít o poslední veřejné zasedání výboru před zveřejněním závěrečné zprávy, které se očekává ještě před volbami 8. listopadu, jež rozhodnou o tom, zda Kongres ovládnou demokraté současného prezidenta Joea Bidena, nebo Trumpovi republikáni, poznamenala agentura Reuters.

U budovy Kongresu se 6. ledna 2021 shromáždily tisíce Trumpových stoupenců nespokojených s výsledkem prezidentských voleb, v nichž zvítězil jeho demokratický rival a současný šéf Bílého domu Joe Biden. Stovky z nich vtrhly dovnitř. V budově předtím začala volební schůze obou komor, která měla na programu potvrzení výsledku voleb. Po tvrdých střetech výtržníků s policisty zůstalo pět mrtvých a více než 100 zraněných.