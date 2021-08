Výroční ceny AČFK v U.Hradišti dostanou Bohdalová, Marković, Svěrák a Huba

Uherské Hradiště - Výroční cenu Asociace českých filmových klubů (AČFK), která je pořadatelem Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti, dostane letos na filmové škole srbský režisér a scenárista Goran Marković. Oceněni budou také slovenský herec Martin Huba, herečka Jiřina Bohdalová a Zdeněk Svěrák, řekla dnes ČTK ředitelka LFŠ Radana Korená.

Marković dostane cenu dnes večer, kdy bude uveden jeho snímek Delirium tremens. V 60. letech minulého století studoval na pražské FAMU. Loni mu také vyšla v češtině kniha vzpomínek Česká škola neexistuje, kterou v Uherském Hradišti pokřtí. "Ocenění dostane také za svou dlouholetou filmovou schopnost zprostředkovávat srbské reálie i to, jakým způsobem se dívá na svět," uvedla Korená. Podle ní má balkánský film v Česku velkou tradici, například ve Vsetíně se koná tradičně festival balkánských filmů.

Slovenský herec Martin Huba dostane cenu v sobotu, a to za eleganci a noblesu, s nimiž prochází a ovlivňuje kulturní dění na Slovensku i v Česku. Také za to, že se výběrem svých rolí nebojí upozorňovat na tabuizovaná témata a ikonické postavy z nedávné minulosti. "Cenu dostane za úžasné ztvárnění spousty filmových i divadelních rolí. Je to pro nás velký gentleman, i gentleman československého filmu," uvedla Korená.

Jiřina Bohdalová měla původně na LFŠ přijet, z pracovních důvodů však nakonec do Uherského Hradiště nedorazí. Cenu pro ni převezme dramaturg Jaroslav Sedláček. "Chtěli jsme ocenit jednak její neutuchající energii, kterou neustále vysílá do světa, ale převedším její výborné dramatické role, které ztvárnila na počátku své kariéry a ze kterých je tady sestavena jedna sekce letního kina ve Smetanových sadech," uvedla Korená. K vidění budou filmy Ucho, Hvězda zvaná Pelyněk nebo Kat nepočká.

Zdeněk Svěrák představí na LFŠ své filmy a vystoupí také s Divadlem Járy Cimrmana v inscenaci Záskok. Výroční cenu AČFK dostane v pondělí, a to za vlídný a inteligentní humor, který vepsal do svých filmových scénářů i divadelních her.

Cenu tradičně dostává i zástupce filmových klubů, letos ji dostane Korená. Oceněna bude její práce na LFŠ, práce v radě asociace i dlouholeté vedení filmového klubu v Kopřivnici.

Loni dostali Výroční ceny AČFK in memoriam Andrzej Wajda, jeho životní partnerka a herečka i autorka kostýmů Krystyna Zachwatowicz-Wajdová, německá herečka Hanna Schygullová a scenárista Vladimír Körner. Letošní 47. ročník LFŠ začal dnes, potrvá do čtvrtka 12. srpna.