Výročí Záhady hlavolamu připomíná nová městská hra

Praha - Ježka v kleci, vontskou kroniku či létající kolo mohou od dneška lidé najít v ulicích pražského Starého města. Začíná hra, která připomíná 80. výročí vzniku knihy Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu. Pětadvacet předmětů spjatých se slavným příběhem je ukrytých například za okny, ve výlohách či v průchodech. Pokud jich účastníci najdou alespoň část, čeká je odměna. Zástupci Skautské nadace Jaroslava Foglara hru představili na tiskové konferenci v Praze.

Fotogalerie

Jaroslav Foglar začal psát Záhadu hlavolamu v létě 1940. Příběh původně vycházel na pokračování v časopisu Mladý hlasatel, kniha pak vyšla v roce 1941. Dosud se jí prodalo na půl milionu výtisků.

Podle Romana Šantory ze Skautské nadace začne hra dnes odpoledne se "stínadelským soumrakem" a skončí za tři měsíce. Lidem při hledání věcí pomůže herní deník, který si stáhnou z webu. "Je v něm napsáno, v jaké ulici to najdou, je tam třeba třeba podrobnější popis, ale nepíše se, kde přesně to je, aby zůstalo pátrání a tajemnost," popsal ČTK Šantora.

"Lidé mohou objevit třeba vontskou starou kroniku, kterou v knize Rychlé šípy vykopaly, dokonce si mohou třeba pár stránek přečíst," řekl spolupořadatel. Šantora upozornil, že hra je poměrně náročná a zvláště rodiny s menšími dětmi by si pátrání měly rozdělit do více procházek. Na jednotlivých místech jsou i různé hádanky.

Podle pořadatelů také hráči nemusí objevit všechny předměty pro to, aby dostali odměnu. "Pokud se jim podaří najít alespoň 13 míst, tak zapíšou na web získané indicie. Pustí je to dál a budou si moci přečíst neznámou kapitolu ze čtvrtého, nikdy nedopsaného dílu Stínadel, o tom kdo byl Jan Tleskač. Zároveň budou moci soutěžit o knížky a hry," popsal Šantora.

Šantoru podle svých slov v dětství příběhy Rychlých šípů pohltily a hledal, která místa v Praze by se s příběhem mohla pojit. To, kde přesně se kniha odehrává, Foglar nikdy neprozradil. "On věděl, že čím míň se o tom bude vědět, tím víc se po tom bude pátrat," podotkl Šantora.

Dodal, že obrovská výhoda je nyní i to, že je centrum Prahy mnohem méně rušné než v předchozích letech. "Takže když se vydáte do stínadelských malých uliček, kam lidi normálně nechodí, tak dnes je najdete úplně prázdné a vlastně ten pocit toho večerního tajemna tam je obrovsky silný," řekl.

K příležitosti výročí připravilo nakladatelství Albatros speciální vydání Záhady hlavolamu, které podle Šantory textově kopíruje první vydání. Obsahuje také ilustrace Jana Fischera, které doprovázely příběh v Mladém hlasateli.

Foglara v Praze také připomene už čtvrtá lavička, bude na dětské hřiště poblíž kostela svatého Haštala. "Křest" bude 16. prosince.

Ačkoliv Jaroslav Foglar nesměl několik desetiletí publikovat, počet výtisků jeho téměř 30 románů překročil milion kusů. Přes 60 let stál v čele skautského oddílu, který zakázali nacisté i komunisté. Měl přezdívku Jestřáb. Spisovatel zemřel 23. ledna 1999 v 91 letech. V říjnu 2017 mu prezident Miloš Zeman udělil in memoriam medaili Za zásluhy.