Výročí osvobození americkou armádou slaví na západě Čech i menší obce

Konstantinovy Lázně (Tachovsko) - Výročí konce druhé světové války, tedy osvobození západních Čech americkou armádou, se neslaví jen v Plzni, ale také v menších obcích regionu. Třicet vozidel dobové vojenské techniky přijelo také třeba na louku v Konstantinových Lázních na Tachovsku, kde se v autokempu konal také celostátní sraz nových amerických vozidel Dodge RAM, s jejichž předchůdci Američané před 77 lety region osvobozovali od německých okupantů.

"Kamarádi z vesničky Prachomety, deset kilometrů odsud, tu tradici v roce 2006 založili a my ji pravidelně ctíme a jezdíme sem na čtyři dny. Americká armáda měla na louce v Prachometech v roce 1945 kemp a my jsme tam měli první tábor," uvedl Marek Bureš ze spolku americké 97. pěší divize, která osvobozovala západní Čechy. Jezdíme pouze po obcích, které byly na demarkační linii a které 97. divize osvobozovala, dodal.

"Vojáci" ze spolku jsou z Litoměřic a Mělníka. "Děláme malé komorní záležitosti. Nejezdíme do Plzně, která je hodně velkolepá. Cítíme se líp tady," uvedl Bureš. Podle něj je letos počet džípů, vozů Dodge a GMC největší. "Po tom covidu byli všichni hladoví," řekl. V neděli jedou ještě do Teplé a Toužimi na Karlovarsku. V pátek byli všichni v Chodové Plané a Mariánských Lázních, dnes v Bezvěrově a Krsech. Podle Bureše město Litoměřice spolek podporuje tím, že mu třeba pronajímá za symbolickou cenu prostory, kde techniku garážují.

"Jezdíme sem právě kvůli tomu, že to ty místní lidi baví, berou to a chtějí to. A hodně jich slaví naprosto spontánně. Jdou položit kytku k pomníku, i když se tu nekoná žádný pietní akt. Dělají to každý rok a bez povelu," uvedl Bureš. Podle něj malé obce z Tachovska a Karlovarska každoročně menšími částkami činnost spolku podporují. Konstantinovy Lázně mají na všechny tři dny naplánované koncerty na pódiu i v kulturním domě vedle vojenského kempu. Bureš dodal, že je úžasné, že se spolkem už jezdí z některých rodin třetí generace.

V kempingu La Rocca byl dnes první republikový sraz amerických vozidel Dodge RAM, velkých pick-upů, přijelo jich téměř 60. "Naše vozy patří k prodejním bestsellerům a zákazníků máme hodně. Byli nadšení a přijeli sem," uvedl jednatel firmy Tucar Ivo Šebesta. Původně plánovali spanilou jízdu v Plzni a okolí, což ale kvůli Slavnostem svobody nemohli, protože se nedokázali domluvit s magistrátem a policií. "Původně jsme sraz neplánovali na termín oslav, ale zapadlo to do nich krásně," řekl. Podle něj americké firmy Jeep a Dodge začaly za druhé světové války vyrábět vojenská vozidla. RAM je dnes samostatná divize Dodge. "Všechny co jezdí v Evropě jsou RAM 1500 a jsou to vozy do 3,5 tuny. Firma vyrábí ještě RAM 2500 a 3500, ale ty se do Evropy nevozí, už jsou to v podstatě nákladní vozidla," řekl.

Podle Šebesty je RAM z amerických vozů nejprodávanějším v ČR, z deseti amerických aut se jich prodá sedm a zbytek je všechno ostatní. Prodá se jich přes 120 ročně a podle něj je nakupují lidé, kteří si chtějí dopřát radost, a další skupinou jsou řidiči, kteří vozy potřebují, protože potřebují převážet materiál nebo zboží o hmotnosti až 3,5 tuny. V ČR jich může být registrováno zhruba 2000 a mezi lidmi je ještě možná stejný počet těch vojenských z druhé světové války. "Ty ale bohužel nenajdete ve statistikách, jsou jenom na veteránských číslech. Jezdí pořád, i po 80 letech," dodal.