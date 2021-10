Výročí nacistické deportace Židů z Prahy připomenulo Bubnování v Bubnech

Praha - Happenning s názvem Bubnování pro Bubny dnes připomenul 80. výročí prvního židovského transportu, který nacisté za 2. světové války vypravili z Prahy. Akce, na níž přišli i pamětníci tehdejších událostí nebo jejich potomci, se uskutečnila již posedmé. Jejím smyslem bylo narušit ticho pasivního přihlížení mlčící většiny k potlačování lidských práv a genocidě. Právě mlčení bylo a je podle organizátorů v čele s Pavlem Štinglem spolupachatelem masové vraždy, která se může opakovat.

Fotogalerie

Rytmus obstarala šestičlenná skupina bubeníků ze skupiny Tam Tam Batucada pod píšťalkou Miloše Vacíka, která doprovázela flétnistu a klarinetistu Jiřího Stivína. Zapojili se i příchozí s pomocí bubínků z kartónu nebo krabic. Přišlo jich pár set. Počet účastníků byl nepoměrně menší než tisícovka lidí, kteří se podle herečky a pamětnice prvního Bubnování pro Bubny Báry Hrzánové sešli navzdory dešti na bubenském nádraží v roce 2015.

Na happening navázala upoutávka na výstavu fotografií s názvem Pavel Dias: Torzo – vzpomínky pro budoucnost, která v Domě U Černé Matky Boží zachycuje bolest a vzpomínky těch, kteří přežili holokaust, a slavnostní koncert v hale nádraží. Na něm vystoupili studenti Gymnázia Přírodní škola se zhudebněnými básněmi, které chlapci internovaní v Terezíně vydali ve svém časopisu Vedem. Druhý koncertní blok patřil vzpomínce na Prahu 30. let, kterou ztvárnil v melodiích Stivín a pianista Robert Hugo. Závěr byl věnován skladbě Different Trains od amerického skladatele Steva Reicha, která je motivována židovskými deportacemi.

První transport pražských Židů z nádraží Bubny do Lodže odjel 16. října 1941. Bylo v něm tisíc mužů, žen a dětí a přežilo z něj 24 lidí. Celkem přes peron stanice Praha-Bubny opustilo Prahu na 50.000 občanů, kteří byli svým původem odsouzeni k takzvanému konečnému řešení. V roce 1945 odtud při odsunu odjížděli pražští Němci.

Symbolicky prvním krokem přestavby železniční stanice na Památník ticha bylo v roce 2015 odhalení sochy Aleše Veselého v podobě kolejí směřujících k nebi. Později ji doplnilo torzo lodi, které připomíná zkázu lodi Patria s židovskými uprchlíky na palubě. Do budoucna má podle plánů kolem nádraží vést třída nesou jméno Nicholase Wintona, který před druhou světovou válkou zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území před transportem do koncentračních táborů, když zorganizoval jejich převoz do Velké Británie.