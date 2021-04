Výročí Gagarinovy cesty do kosmu připomene rekonstrukce letu i přednášky

Praha - Komentovaná rekonstrukce letu, přednášky a pořady připomenou 60. výročí první cesty člověka do kosmu. Kvůli pandemii se akce budou konat on-line. U příležitosti výročí vyjde i kniha pro nevidomé o historii kosmonautiky. Sovětský kosmonaut Jurij Gagarin odstartoval 12. dubna 1961 v kosmické lodi Vostok 1 z kazašského kosmodromu Bajkonur.

Loď Vostok později vystoupala až do výšky 327 kilometrů. "Přelétla nad východní částí SSSR, Kamčatkou a Tichým oceánem. Pod jižním cípem jižní Ameriky se dostala nad Atlantický oceán a potom vstoupila nad Afriku," popsal v tiskové zprávě Milan Halousek, předseda Astronautické sekce České astronomické společnosti (ČAS). Dodal, že loď se pak přes Egypt a Turecko vrátila nad území Sovětského svazu. Gagarin přistál na padáku na kolchozním poli u vesnice Smělovka, zhruba 20 kilometrů od města Engels. Většinou se uvádí, že let trval 108 minut. Popularizátor vědy a kosmonautiky Jan Spratek ale v sobotu v pořadu Hyde Park Civilizace poznamenal, že po letech vyšlo najevo, že to bylo 106 minut. Gagarin svou cestou vstoupil do historie. Dosud se do kosmu podívalo 565 lidí.

Komentovanou rekonstrukci letu s modelem lodi Vostok 1 na pondělí naplánovalo Planetárium Praha. Jan Spratek, který v planetáriu pracuje, v sobotu také uvedl, že do modelu posadí ředitele planetária Jakuba Rozehnala. S Halouskem pak budou hovořit o průběhu a okolnostech slavného letu. Přenos začne v 18:00, lidé ho mohou sledovat na facebooku nebo YouTube kanálu planetária. Český klub skeptiků Sisyfos v pondělí zve na on-line Noc Jurije Gagarina. Přinese jak přednášku věnovanou Gagarinovi, tak třeba i besedu o astrobiologii.

Hvězdárna a planetárium Brno v pondělí Gagarinově letu věnuje celé dopoledne. Už dnes večer také uvede na svém YouTube kanálu pořad Gagarin. Ještě dnes a v pondělí pak lidé mohou na náměstí Svobody v Brně zhlédnout výstavu Člověk ve vesmíru. Připomíná Gagarina, jediného československého kosmonauta Vladimíra Remka a seznamuje návštěvníky i s tuzemskými firmami, které spolupracují na kosmických projektech či vizemi kolonizace Marsu.

Planetárium science centra iQLANDIA v Liberci v pondělí od 20:00 odvysílá sestřih historických záběrů z letu Gagarina a animovaného snímku Úsvit kosmického věku. Halousek pak bude o Gagarinovi hovořit v pondělním pořadu jičínské hvězdárny a ve středu na přednášce pořádané Městskou knihovnou Tábor,

Gagarinův let připomene i kniha pro nevidomé a slabozraké věnovaná historii kosmonautiky. Připravuje ji ČAS s partnery. Publikace vyjde, u příležitosti oslav výročí letu, v Braillově písmu i jako audiotext. Součástí bude podle zástupců organizace také několik hmatových 3D modelů a fotografie převedené do 3D reliéfů.

Prima Zoom k výročí v pondělí uvede první díl dokumentu Kosmonauti: Jak Rusko vyhrálo vesmírný závod. Další díl bude 19. dubna.