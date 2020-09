Výrobu zatím omezilo 20 minipivovarů, podle svazu přichází krize

Praha - Dočasně zavřelo nebo výrazně omezilo výrobu zhruba 20 minipivovarů, majitelskou strukturu pak změnilo od nástupu pandemie koronaviru zhruba 30 těchto podniků. ČTK to sdělil prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. Zatím se tak nepotvrdil jeho jarní odhad, podle kterého mělo změnit majitele nebo zavřít 40 procent z českých malých pivních producentů. V ČR bylo před příchodem pandemie kolem 500 minipivovarů. Krize ale podle něj teprve přichází.

"Krize v centrech turistických měst teprve nastává. Rezervy se vyčerpaly, státní pomoc nefunguje a propad tržeb stále trvá. Například centrum Prahy je na 15 až 20 procentech obvyklých příjmů v tomto období. Omezování otvírací doby tuto situaci jenom prohloubí, ale i bez něj by to nebylo o moc lepší. Dokud tady nebudou turisté a dokud budou vystrašení Češi sedět doma, tak se nic nezmění," uvedl prezident svazu. Omezení oslav nebo zrušení firemních večírků je pak podle něj už jenom hřebíkem do rakve české hospody.

Jména pivovarů, které musely kvůli vládním opatřením v souvislosti s koronavirem zavřít, ale odmítl ČTK sdělit.

Restaurace a bary budou muset od čtvrtka své prostory zavírat ve 22:00, v platnosti má být opatření dva týdny. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) dnes potvrdil již v úterý avizované omezení, podrobnosti zveřejní na webu ministerstva. Pod vlivem alkoholu v restauracích a barech jsou lidé více v kontaktu a nedodržují rozestupy, řekl. Další mimořádná opatření se budou týkat kadeřnictví a holičství. Nebudou zavřená, ale dostanou další pokyny pro provoz.