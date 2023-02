Výrobu servisních modulů pro kosmickou loď Orion považuje Airbus za sériovou

Brémy (Německo) - Dvojice inženýrů v antistatických oblecích a gumových rukavicích je v obří hale brémské továrny Airbusu skloněná nad počítačem a diskutuje nad schématem. Jen o několik metrů dál jejich kolega, který je oděn rovněž do speciálního obleku, pomalu stoupá po lešení obklopujícím chloubu evropské kosmické techniky - Evropský servisní modul (ESM). Ten společně s modulem pro posádku tvoří kosmickou loď Orion, se kterou se lidé po desetiletích vrací na Měsíc. S přistáním na Měsíci se počítá nejdříve v roce 2025. Airbus v Brémách nyní pracuje na třech modulech zároveň, výrobu tak považuje za sériovou.

Fotogalerie

"Sériová výroba v kosmickém programu nikdy neznamená to samé jako v automobilovém průmyslu, vždy oproti předchozím zařízením provádíme dílčí změny a vylepšení. Současný stav produkce ESM bych ale zcela jistě nazval průmyslovým," řekl Ralf Zimmermann, který má v Airbusu na starosti lunární programy a ESM. O sériové produkci hovořil také šéf kosmického průzkumu Airbusu Marc Steckling.

"První dva moduly ESM jsme již dodali, ESM-2 je nyní v Kennedyho vesmírném středisku v USA připojován k Orionu. Loni v létě k nám dorazila základní konstrukce ESM-4 a před Vánocemi ESM-5, takže nyní vstupujeme do fáze sériové produkce," řekl Steckling.

Ve speciálních halách Airbusu tak technici nyní pracují hned na třech modulech zároveň. ESM-3 je hotov z 80 procent, čtvrtý modul je hotov z 30 procent a pátý je na počátku montáže. "Jsme na správné cestě, abychom splnili požadavek NASA dodávat jeden modul ESM ročně," dodal Steckling. Později Airbus vyrobí ještě šestý modul a nyní připravuje nabídku pro další tři moduly ESM.

ESM je klíčovou součástí Orionu, kosmické lodi poskytuje pohonné systémy, elektrickou energii a zásoby. Pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) dodávky ESM znamenají výrazné zapojení do programu návratu lidí na Měsíc, neboť americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) vůbec poprvé přenechal zajištění takto kritické části plavidla na evropských partnerech.

Do vesmíru se prozatím podíval jen první modul ESM-1, který jako součást lodi Orion v rámci testovací mise Artemis I obletěl Měsíc. Během své pouti, při kterém dosáhla rychlosti až 40.000 kilometrů za hodinu, urazila loď přes dva miliony kilometrů.

"Během prvního letu jsme otestovali všechna zařízení," řekl Zimmermann, podle kterého byl premiérový let pro evropský modul mimořádně úspěšný. O úspěchu hovořil i David Parker, který má v ESA na starosti robotický i pilotovaný vesmírný průzkum. "ESM fungoval lépe, než jsme předpokládali," uvedl. Podle Airbusu solární panely dodávaly během letu o 15 procent více energie, než propočty očekávaly. Úspornější byly i motory, které nakonec spotřebovaly o 20 procent méně paliva oproti očekáváním.

Manažer projektu Orion v ESA Philippe Deloo poznamenal, že zaznamenány byly i určité chyby. "Vyskytlo se několik anomálií, žádné ale nebyly kritické. Jednu z nich bych nazval rozčilující, protože pořád nevíme, co ji způsobilo. Týká se elektrického rozvodu," řekl Deloo. Sama od sebe se totiž aktivovala elektrická relé, která ale bylo možné příkazem opět vypnout. "Proč se to stalo, to stále musíme zjistit," řekl. Tato chyba může postihnout i moduly ESM-2 a ESM-3, které mají s prvním modulem identickou elektronickou výbavu. Při těchto misích Artemis již ale bude na palubě posádka, která na tuto chybu může zareagovat bez zásahu ze Země.

Než se modul do vesmíru vydá, čeká ho náročná montáž vybavení. "Modul se skládá z více než 20.000 částí a je v něm uloženo na 12 kilometrů kabelů," řekl Lars Bauer, který je hlavním systémovým inženýrem projektu ESM v Airbusu. "Dříve sestavení jednoho modulu trvalo 22 měsíců, nyní jsme na 16 měsících," dodal.