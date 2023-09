Výrobu aut v Německu ohrožuje Čína, ukázala studie institutu IW

Berlín - Dovoz čínských automobilů a automobilových součástek do Německa v první polovině roku vzrostl o 75 procent, i když celkový dovoz z Číny klesl. Vývoz aut a dílů z Německa do Číny se pak snížil o 21 procent. Ve své zprávě to uvádí německý ekonomický institut IW. Údaje ukazují, že největší evropské centrum výroby aut se dostává pod stále větší tlak. Z širšího pohledu se pak auta podle IW stále více stávají asijským produktem.

Na německý trh podle IW letos vstoupilo několik čínských značek. Celkem jich v zemi působí osm, na celkovém prodeji aut v zemi však mají podíl pouze 1,5 procenta.

K růstu dovozu přispívají také vozy nečínských automobilek, které se vyrábějí v Číně. Například německá automobilka BMW dováží z Číny svůj plně elektrický vůz iX3.

Studie přichází krátce poté, co Evropská komise (EK) oznámila, že zahajuje šetření, zda nemá zavést sankční cla na dovoz čínských elektromobilů kvůli podezření, že využívají státní dotace.

Celkový vývoz z Německa do Číny se za pololetí snížil o více než osm procent. Automobily a jejich díly měly na tomto poklesu tříčtvrtinový podíl.

"Podnikatelský model, který dříve podporoval výrobu v Německu - mezikontinentální vývoz vysoce kvalitních vozidel - se dostává pod stále větší tlak," uvedli autoři studie Jürgen Matthes a Thomas Puls. "Němečtí výrobci už několik let přesouvají stále více výroby do Číny, v současnosti také stále více v dříve odolné prémiové třídě."

Loni se téměř 60 procent všech aut vyrobilo v Asii, zatímco v roce 2000 to bylo 31 procent, uvádí se ve studii IW. Evropa ztrácí pro toto odvětví na významu. Mezi deseti největšími světovými výrobci automobilů jsou pouze Německo a Španělsko, v roce 2000 do této skupiny patřila také Itálie, Francie a Británie.

Za relativní odolnost vděčí německé automobilky vstupu na čínský trh v 80. letech, uvedl IW.

Studie také upozornila, že celkový dovoz do Německa z Číny se v pololetí snížil o 17 procent. To by mohly být první známky snižování závislosti Německa na Číně.