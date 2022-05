Výrobní ceny v Německu vzrostly kvůli drahé energii o rekordních 33,5 procenta

Berlín - Výrobní ceny v Německu v dubnu meziročně vzrostly o rekordních 33,5 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl německý statistický úřad. Za dalším silným růstem výrobní inflace, která se později zpravidla promítá i do cen pro spotřebitele, jsou dražší energie. K jejich růstu výrazně přispívá i válka na Ukrajině.

Podle statistického úřadu jde o největší cenový nárůst od roku 1949, kdy se tyto údaje začaly sledovat. V březnu ceny meziročně vzrostly o 30,9 procenta a v únoru o 25,9 procenta. Proti letošnímu březnu se ceny meziměsíčně zvýšily o 2,8 procenta.

Kvůli pokračující válce na Ukrajině zaznamenaly znovu nejvyšší nárůst ceny energie, které byly o 87,3 procenta vyšší než před rokem. Elektrárny musely platit za zemní plyn o 307 procent více než loni v dubnu. Průmyslovým zákazníkům zemní plyn zdražil o 260 procent a komerčním prodejcům o 170 procent. Ceny výrobců bez započtení energií vzrostly o 16,3 procenta.

Ceny meziproduktů, jako jsou například kovy a dřevo, meziročně vzrostly o 26 procent. Spotřební zboží jako potraviny bylo na úrovni výrobců o 13,2 procenta dražší než před rokem. Zvláště vysoký nárůst cen byl u hnojiv a sloučenin dusíku, které se více než zdvojnásobily. To podle agentury Reuters ilustruje dopady konfliktu na zemědělství a na globální dodávky potravin.

Nejnižší nárůst cen, a to o 6,7 procenta, vykázaly převážně drahé investiční statky, jako jsou stroje (plus 7,6 procenta) nebo auta (plus 4,9 procenta).

Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá i řada českých podniků.