Manželé Jana (na snímku) a Ivo Kratochvílovi ze vsi Rovečné na Žďársku pletli 26. listopadu 2018 slaměné vánoční ozdoby. Za tři desetiletí jich vytvořili nejspíš už statisíce. Dělají kolem 40 druhů ozdob, od různých andělů přes hvězdy, zvonky a řetězy po celý slaměný betlém. S pletením začala Jana Kratochvílová počátkem 80. let. Živnost si manželé vyřídili hned po sametové revoluci. Ozdoby začali dodávat do butiků, jezdili na trhy do mnoha měst. V současnosti víc spoléhají na prodej po internetu. ČTK/Pavlíček Luboš

Rovečné (Žďársko) - Manželé Jana a Ivo Kratochvílovi ze vsi Rovečné na Žďársku vytvořili za tři desetiletí nejspíš už statisíce slaměných ozdob. Dělají jich kolem 40 druhů, od různých andělů přes hvězdy, zvonky a řetězy po celý slaměný betlém. Nedávno začali na objednávku dodávat i slaměná brčka. Pletení ozdob je podle nich pěkná práce, hodně starostí je ale s přípravou žitné slámy. Většinu roku děláte něco, z čeho je jen nepořádek, shodují se.

V létě Kratochvílovi hledají správné žitné pole, což se vzhledem k počasí nemusí podařit každý rok. "Teď je toho žita také míň a míň. Musím sednout na kolo, objíždět Vysočinu a hledat, kde je pěkné. Zjistit, čí je, pak se domluvit," uvedl Ivo Kratochvíl.

Zlátnoucí žito stříhají výrobci ozdob nůžkami nebo sečou srpem. Doma jim každé stéblo projde rukama hned několikrát. Po usušení musí ze stébel vystříhat kolínka, stáhnout listy a přebrat je podle délky a šířky. Pak slámu bělí a znovu suší. "Hrnčíř si hlínu koupí vždycky stejnou, ale ta sláma je každý rok jiná," podotkl Kratochvíl.

S pletením začala Jana Kratochvílová počátkem 80. let. Když čekala prvního syna, jezdila s mužem, který tehdy pracoval jako hajný, do lesa. Chvíle čekání si krátila tím, že nastříhala lesní trávu a pletla z ní. Živnost si manželé vyřídili hned po sametové revoluci. Ozdoby začali dodávat do butiků, jezdili na trhy do mnoha měst. Dnes víc spoléhají na prodej po internetu. I na jarmarcích se podle nich teď už prodávají slaměné ozdoby z Číny. Co ví, jejich domácí výrobci jsou asi jen tři.

Nabídku Kratochvílovi postupně rozšiřovali. Slaměné ozdoby dost vydrží. "Možná právě proto jsme vymysleli tolik druhů, protože za námi lidé často chodili a ptali se, co máme nového, aby si přikoupili," uvedla Jana Kratochvílová. Ze slámy dělali Kratochvílovi třeba i náušnice, náramky a přívěšky.

Některé ozdoby se splétají i z devíti stébel. "Samotné pletení je celkem rychlé. Víc času je potřeba na dodělávky - lepení, vázání, mašličky," řekla. Ozdoby pletou oba manželé, každý je specialita na něco jiného, pomáhá i jeden ze synů. Slaměné řetězy šijí na starém šicím stroji určeném na těžkou krejčovinu.

Výroba slaměných ozdob baví Kratochvílovy i po letech. "Já si neumím představit, co bych dělal, kdybych nepletl," řekl Ivo. Jak se dovídají od zákazníků, jejich ozdoby už doputovaly do mnoha zemí, včetně USA, Kanady, Argentiny či Japonska.