Remeš (Francie) - Výrobci šampaňského čekají jednu z nejlepších úrod desetiletí. Hrozny začali na většině vinic díky letošnímu počasí sklízet už koncem srpna místo obvyklého září. O vysokou kvalitu bublinkového nápoje se v tomto roce postarala deštivá zima a vlna letních veder. Produkce šampaňského by se podle odborníků letos měla po několikaleté špatné úrodě v důsledku nepříznivého počasí zvednout o 56 procent z loňských 3,5 milionu hektolitrů.

"Několik posledních let bylo náročných, letošek má být výjimečně dobrý, takže jsme velmi spokojeni," řekl agentuře Reuters prezident Unie vinařů kraje Champagne Maxime Toubart.

Zatímco většina vinařů ze Champagne oslavuje výjimečnou úrodu, ostatní v regionu pozorují začátek obratu dlouhodobého trendu. Podle pěstitele Erika Rodeze se ranější sklizeň stává vlivem klimatických změn normou. Sklízet dříve je podle tohoto provozovatele tradiční lisovny vína z roku 1936 jedinou možností, jak uchovat specifičnost šampaňského vyráběného z hroznů, které nemohou být příliš zralé.

Trend se objevil v poslední dekádě, kdy se se sklizní začalo v srpnu a ne v září hned třikrát. Přitom před třiceti lety nebývaly výjimkou říjnové sklizně.

Díky letošní výjimečně dobré úrodě budou podle Toubarta a jeho Unie vinaři moci vybírat jen ty nejlepší hrozny a vytvořit zásoby, které se v uplynulých letech spotřebovaly. "Něco takového jsme co do kvantity a kvality v regionu Champagne zatím nezažili," řekl předseda unie vinařských domů v Champagne Jean-Marie Barillere. "Umožní nám to uložit do sklepů báječná vína, která se dostanou na trh za tři roky," dodal.

Lahví francouzského šampaňského se na světě každoročně prodá 310 milionů. Označení šampaňské se vztahuje výlučně na víno pocházející ze stejnojmenného regionu a je přísně chráněnou značkou. Více než miliarda lahví se pak uskladní ve sklepech a s ochutnávkou se vyčkává, až přijde správný čas.