Výrobci lyží Head Sport klesly zakázky o desítky procent, propouští

Pohled do výrobní haly společnosti Head Sport v Českých Budějovicích na snímku pořízeném 12. března 2021. ČTK/Pancer Václav

České Budějovice - Firmě Head Sport, která v Českých Budějovicích vyrábí sjezdové lyže, klesly letos kvůli covidu objednávky o desítky procent. Letos plánuje 250.000 lyží, proti loňsku zhruba o 95.000 méně. V dubnu propustí 20 zaměstnanců, loni propustila 60 agenturních, bude tak mít 270 pracovníků. Dva týdny z měsíce jsou teď zaměstnanci doma, díky programu Antivirus. Investice firma nebrzdí, letos do nich dá 2,6 milionu eur (asi 67 milionů Kč). ČTK to řekl ředitel závodu Karel Kuncl.

Tržby firmě loni meziročně klesly asi o pětinu. V roce 2019 měla podle výroční zprávy rekordní čistý obrat 300 milionů a provozní zisk 12 milionů. Předloni vyrobila nejvíc lyží v historii, asi 400.000 kusů. Všechny dodává do koncernového distribučního centra v Rakousku.

Letos zatím vyrábí proti jiným rokům méně lyží. "Normálně vždy víme, co si prodejci objednají. Teď se objednává velmi málo. Vyrábíme to, o čem si myslíme, že se bude prodávat. Tahounem výroby je typ i supershape magnum, luxusnější lyže se sendvičovou konstrukcí a vloženým čipem. Kupují si je lidé, kteří, když to jen trochu půjde, se na hory dostanou. Lidé, kteří hodně lyžují, jsou na svahu třeba 30 dní v roce," řekl ředitel.

Pandemie dopadá i na zaměstnanost. V únoru a březnu jsou pracovníci vždy 14 dní doma, firma tak nemusí razantně snižovat počty. Loni propustila agenturní pracovníky, letos odejde kolem 20 kmenových. Společnost jim pomáhá najít jinou práci. V dubnu sníží také počet směn ze tří na dvě. Mzdy letos zvedla o 3,5 procenta, průměrný dělnický plat je 27.500 Kč.

Vyrábí z 90 procent sjezdové lyže. Loni firma investovala 53 milionů korun, hlavně do obráběcího centra na opracování lyží poté, co vyjedou z lisu, aby se pak mohly rovnou brousit hrany a skluznice. Letos pořídí Head Sport další výrobní linku, která nahradí některé brousící práce.

Zájem ovlivňují i zavřené hranice. "Jsme velmi závislí na tom, jak se dá cestovat. V roce 2011, po pádu Dvojčat, jsme měli obrovské propady i v (koncernové) divizi potápěčského vybavení; potápění je přímo spojené s tím, kolik lidí létá do přímořských letovisek. Tohle (covid) je to samé: jakmile lidé nemůžou cestovat, spotřeba lyží je nižší. V rozvinutých zemích je trend, že pokud lyžař nestráví na svahu v roce víc než deset dní, nevyplatí se mu lyže si koupit," řekl Kuncl. Méně lyží teď kupují rovněž půjčovny.

Firma sídlí v areálu, kde se opravovaly lokomotivy. Od roku 1993 tam vyráběla tenisové rakety, až půl milionu ročně, později produkci přesunula do Číny. Lyže se v Budějovicích vyrábějí od roku 2001, dnes na ploše 35.000 metrů čtverečních.

Společnost patří do koncernu Head, který vyrábí lyžařské, tenisové i potápěčské potřeby včetně sportovního oblečení. Zaměstnává kolem 2500 lidí. V roce 2019 měl čisté výnosy 459,7 milionu eur (téměř 12 miliard Kč) a čistý zisk 28,3 milionu eur (asi 735,8 milionu Kč). Vyplývá to z výroční zprávy. Společně s firmou Rossignol drží hlavní podíly na trhu.