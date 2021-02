Výrobci dodali do ČR zatím přes 667.000 dávek vakcín proti covidu

Praha - Výrobci dodali do Česka zatím přes 667.000 dávek vakcín proti nemoci covid-19, podány byly lidem asi tři čtvrtiny z nich. Obě potřebné dávky zatím dostalo zhruba 182.000 lidí. Vyplývá to z dat, které dnes zveřejnil na twitteru státní tým Chytré karantény, a ze statistik ministerstva zdravotnictví. Nejméně bylo zatím podáno dávek vakcíny firmy AstraZeneca, a to několikanásobně méně než třeba dávek látky firmy Moderna, kterých Česko dostalo zhruba stejné množství jako dávek AstraZeneca. Česko má objednané vakcíny asi pro 11 milionů lidí.

"Pfizer/BionTech dodáno 582.660, vyočkováno 458.885. Moderna dodáno 44.000, vyočkováno 22.171. AstraZeneca dodáno 40.800, vyočkováno 2777," oznámil tým Chytré karantény. Data o dodávkách jsou podle členů týmu k dnešku a data o množství podaných dávek k úternímu večeru.

Vakcína firem Pfizer a BionTech byla v Česku k dispozici jako první, na konci prosince. Poté dorazila do země Moderna a jako poslední začátkem února AstraZeneca.

Nízký podíl využitých dávek vakcíny AstraZeneca oproti dodanému objemu látky je podle ministerstva zdravotnictví způsoben i tím, že se někteří lidé nechtěli nechat touto vakcínou očkovat. Podle klinických studií je účinnost vakcíny AstraZeneca nižší než účinnost očkovacích přípravků konkurenčních firem. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale dnes novinářům řekl, že k obavám z této očkovací látky není důvod. Podle něj je spolehlivá a chrání očkované před závažným průběhem nemoci a úmrtím.

Nejprve byli v Česku očkováni zdravotníci a obyvatelé domovů pro seniory a dalších pobytových zařízení sociální péče. Od poloviny ledna se mohou hlásit k vakcinaci lidé ve věku nad 80 let a od 1. března mají mít tuto možnost lidé ve věku nad 70 let. Vakcinační strategie dělí lidi do tří skupin podle pořadí nároku na očkování. V první skupině je asi 838.000 lidí, hlavně senioři nad 80 let a zdravotníci. Původně se mělo jejich očkování stihnout už za leden a únor, kvůli celoevropskému zpomalení dodávek vakcín se ale očkování zpozdilo. Podle Blatného je třeba proočkovat asi 70 procent populace, což by se mohlo podle něj stihnout do konce léta.

Zájem o očkování proti covidu-19 má podle dnes zveřejněného průzkumu agentury STEM, který si zadalo ministerstvo, 52 procent lidí v Česku. Proti prosinci je to o 13 procent více. Podobné výsledky ukazují i další průzkumy zveřejněné v lednu a únoru.

Česko se připojilo ke společným evropským objednávkám vakcín. Od Pfizer/BioNTech má objednáno asi 12 milionů dávek, od AstraZeneca tři miliony, od Moderny tři miliony, od CureVac zhruba milion a dva miliony od firmy Johnson&Johnson, u níž stačí pro vytvoření protilátek jedna dávka. U firmy Sanofi zatím Česko nemuselo stanovit, o jaký objem má zájem. Minimální dodávku potvrdila ČR i od firmy Valneva.