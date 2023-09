Výrobci dodají na podzim o stovky tisíc balení penicilinu meziročně víc

Praha - Výrobci léků dodají na podzim do Česka o stovky tisíc balení penicilinových antibiotik meziročně víc. Půjde až o dvojnásobek, uvedla v tiskové zprávě Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF). Statisícové zásoby jsou podle ní pro nadcházející sezonu také dětských sirupů na horečku a bolest, které byly loni na podzim také nedostatkové. S výpadky dodávek antibiotik se Česko i další země potýkají už od konce loňského roku.

Firmy uvádějí, že antibiotik dodají o desítky procent meziročně víc. U hlavních skupin jako tabletový fenoxymethylpenicilin, který lékaři předepisují například na angínu, a amoxicilin se dodávky během podzimu a zimy oproti loňsku zdvojnásobí, navýšení bude řádově ve stovkách tisíc balení.

"Prvních téměř 70.000 balení penicilinových tablet od dvou hlavních dodavatelů dorazilo do ČR v minulých týdnech a tento týden a do konce září by měli distributoři naskladnit ještě téměř jednou tolik. Dalších skoro 140.000 balení dorazí během října a listopadu," uvedl výkonný ředitel ČAFF Filip Vrubel.

"U tablet na bázi amoxicilinu a kyseliny klavulanové je již nyní ve skladech hlavních dodavatelů zhruba 200.000 a dalších asi půl milionu balení se bude na trh dostávat postupně během podzimu až do konce roku. Stovky tisíc balení lze očekávat i na začátku dalšího roku až do jara," dodal. Léky s těmito látkami pomáhají například při zánětech dutin a středního ucha.

O 30 procent víc do konce roku výrobci plánují dodat i penicilinových suspenzí pro děti, stejně pak navýší dodávky v prvním čtvrtletí příštího roku. Antibiotika s cefuroximem se užívají na léčbu infekcí plic nebo močových cest, počátkem podzimu jich podle ČAFF výrobci dodají 300.000 balení a dalších 500.000 balení do konce roku.

"To představuje ztrojnásobení objemu oproti počtu balení, které se vydaly v českých lékárnách od září do prosince loňského roku," dodal Vrubel. K zásadnímu navýšení dodávek podle něj dojde i u hlavního dodavatele antibiotik s klarithromycinem, která se používají k léčbě bronchitidy či pneumonie.

Zatímco antibiotika jsou dostupná pouze na lékařský předpis, také loni nedostatkové dětské sirupy proti horečce a bolesti jsou volně prodejné. Jejich hlavní dodavatel má podle ČAFF ve skladech více než 250.000 balení, dalších 600.000 plánuje dodat v září a říjnu. Podle asociace to odpovídá asi ročnímu spotřebě. Výrobu stejného typu sirupu, který dosud dodávala jediná firma, zahájila nově v Česku sídlící Zentiva. Novinářům ho chce představit příští týden.

Více by mělo být i čípků s obsahem ibuprofenu, v tuto chvíli jsou dostupné vyšší desítky tisíc balení a během září dorazí dalších více než 100.000 balení. "Dodávky čípků plánované ve čtvrtém kvartálu tohoto roku jsou prakticky ve výši celoroční spotřeby v roce 2022,“ upřesnil Vrubel.

ČAFF ale upozorňuje na to, že vyšší dodávky jsou pro firmy podnikatelským rizikem, zejména pro menší dodavatele. "Stát totiž léky neobjednává, nenakupuje a neposkytuje žádné právní záruky odběru, jenže zároveň ceny léků přísně reguluje," uvedla ČAFF. Firmy podle ní nemohou zohlednit své rostoucí náklady ani riziko nespotřebovaných léků promítnout do ceny. Většina antibiotik má dvouletou expiraci a do lékáren je možné je dodat nejpozději šest měsíců před jejím skončením. Sirupy je možné po expiraci používat nejvýše půl roku.

"Už letos bylo na trhu více balení antibiotik než v předcovidovém roce 2019. Nikdo neumí odpovědět na to, zda tento růstový trend bude pokračovat a jak dlouho," uvedl Vrubel. Zejména u volně prodejných léků je podle ČAFF situace zhoršovaná panikou z toho, že by některé přípravky mohly znovu chybět.