Výrobci aut v Británii čekají další potíže, chtějí pomoc od vlády

Londýn - Každý šestý zaměstnanec britského automobilového průmyslu by kvůli dopadům koronaviru mohl přijít o práci, odhaduje tamní Svaz výrobců a prodejců automobilů (SMMT). Zhruba třetina lidí, které toto odvětví zaměstnává, nadále zůstává doma. Svaz dnes uvedl, že výroba osobních a lehkých užitkových aut podle jeho odhadu letos klesne o třetinu na 920.000 kusů. Odvětví žádá po vládě další úlevy, například snížení daní.

Továrny v Británii musely kvůli pandemii v březnu zastavit provoz. Některé jsou stále zavřené, v jiných je výroba omezená.

Britská vláda už ekonomiku podpořila řadou opatření. Například zaměstnancům, kteří jsou dočasně propuštění, platí 80 procent mzdy, až do 2500 liber (zhruba 73.800 Kč) měsíčně.

"Zásah vlády byl bezprecedentní," uvedl šéf SMMT Mike Hawes. "Práce ale ještě neskončila. Podobně jako v jiných zemích potřebujeme soubor opatření na restart, na vybudování poptávky, objemu a růstu," dodal. Jsou podle něj potřeba opatření na posílení důvěry spotřebitelů a přístup k mimořádnému financování.

Odvětví výroby aut se také obává, že obchodní podmínky s Evropskou unií by se na konci přechodného období, tedy s koncem letošního roku, mohly zhoršit. Výroba aut představuje největší položku britského vývozu. Jestliže se nepodaří uzavřít dohodu, objem výroby se podle svazu SMMT může do roku 2025 snížit na 850.000 aut. To by bylo nejméně od roku 1953.

Podle webu Svazu výrobců a prodejců automobilů pracuje v britském automobilovém průmyslu přímo ve výrobě kolem 168.000 lidí, dalších 823.000 zaměstnanců je v návazných odvětvích.