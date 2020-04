Výrobci aut by mohli na tržbách přijít až o 100 miliard USD, píše FT

Londýn - Evropští a američtí výrobci aut by mohli na tržbách přijít až o 100 miliard dolarů (2,6 bilionu Kč), pokud zůstanou továrny po obou stranách Atlantiku zavřené do konce dubna. S odkazem na propočty majitele společnosti AutoAnalysis Iana Henryho to dnes píše list Financial Times (FT).

V Evropě by se ztráty mohly vyšplhat na 66 miliard eur (1,8 bilionu Kč), pokud by se neprodalo 2,6 milionu aut. Ve Spojených státech by mohly činit 52 miliard dolarů, když by se dotkly dvou milionů vozů.

Podle Henryho se výrobní ztráty odvětví každý týden, kdy evropské továrny na výrobu aut zůstanou zavřené, zvětší o osm miliard eur. Zavřené americké továrny podle něj generují každý týden ztrátu kolem 7,5 miliardy dolarů.

Velcí výrobci aut zprvu očekávali, že se výrobny znovu otevřou koncem března nebo v dubnu. Teď ale mnohé z nich včetně Nissanu, Fordu a General Motors říkají, že zůstanou zavřené na neurčito. "Návrat k normálu vidím nejdříve v květnu," řekl Henry.

Německý automobilový koncern Volkswagen minulý týden prodloužil odstávku výroby v německých továrnách své hlavní značky VW kvůli koronaviru o dalších deset dnů, respektive do 19. dubna. Automobilka Škoda Auto, která je součástí koncernu Volkswagen, pak minulý týden ze stejného důvodu prodloužila odstávku výroby ve všech třech českých závodech nejméně do 14. dubna.

Podle dosud zveřejněných údajů se prodej nových aut v západní Evropě v březnu snížil asi o dvě třetiny. V USA se prodej aut v březnu propadl na nejnižší úroveň za deset let.