Výrobce nemocničních lůžek Proma Reha je připraven zvýšit výrobu

Česká Skalice (Náchodsko) - Výrobce nemocničních a ošetřovatelských lůžek Proma Reha z České Skalice na Náchodsku je připraven, zvýšit kvůli koronaviru výrobu pro české zdravotnictví. Už nyní má společnost výrobní linku vytíženou na 120 procent, ale je schopna produkci ještě navýšit. Týdně nyní v závodě v Meziměstí na Náchodsku vyrábí asi 300 lůžek. Firma letos výrazně roste, a to díky exportu, například do Maďarska. ČTK to řekl majitel a jednatel společnosti Radek Jakubský. Představitelé vlády oznámili, že kvůli zhoršující se epidemii chystá stát výstavbu provizorních lůžkových kapacit.

Proma Reha je podle Jakubského schopna do zdravotnických zařízení dodat například takzvaná ICU lůžka pro pacienty s těžším průběhem onemocnění koronavirem. Lůžka se používají na jednotkách intenzivní péče a na jednotkách ARO.

Továrna v Meziměstí zaměstnává přes 160 lidí a dalších asi deset hledá. "Nyní vyrábíme ve dvousměnném provozu, některá pracoviště mají třísměnný provoz," řekla Jakubský. Po první jarní vlně epidemie se firma musela vyrovnat s odchodem asi 15 polských pracovníků. "Většinu se podařilo nahradit, ale byl to problém, protože někoho zacvičit na výrobu sofistikovaných výrobků nějakou dobu trvá," uvedl.

Letošní rok bude podle Jakubského pro firmu po stránce obratu rekordní, dosavadní meziroční růst činí zhruba 75 procent. Důvodem je v souvislosti s pandemií koronaviru vysoká poptávka po lůžkách, hlavně ze zahraničí. "Za první tři čtvrtletí letošního roku máme přijaté objednávky za asi 210 milionů korun, zatímco loni ve stejném období to bylo 119 milionů korun," řekl Jakubský. Významnou zakázkou je podle něj aktuální dodávka více než 2000 lůžek do 54 nemocnic v Maďarsku za téměř 60 milionů. Další důležité zakázky Proma Reha získala například v Litvě či Rusku.

Dosavadní poptávka ze strany českých odběratelů je letos podle Jakubského slabá, na úrovni loňského roku. "Český trh stagnuje. Asi stát neinvestuje tolik jako některé jiné země," uvedl. V Česku firma do konce září přijala objednávky za 39,5 milionu, zatímco loni ve stejném období to bylo o zhruba dva miliony korun méně.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes oznámil, že stát plánuje nakoupit 3000 postelí od firmy Linet, navíc od stejné firmy 1000 lůžek pro těžké případy. Firma Linet uvedla, že lůžka musí teprve vyrobit, dodána by měla být v listopadu. Správa státních hmotných rezerv je připravena poskytnout 2500 lůžek. V sobotu by měla začít stavba polní nemocnice s 500 lůžky v areálu pražského výstaviště Letňany.